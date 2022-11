„Red Wednesday“: Rotes Licht in Solidarität

Werbung

„Christ sein war noch nie so gefährlich wie heute“, betont Herbert Rechberger, Nationaldirektor von „Kirche in Not“ Österreich. Immer noch werden Millionen von Christen in etlichen Ländern nur ihres Glaubens wegen unterdrückt, verfolgt und vielerorts auch ermordet.

Der „Red Wednesday“ will am 16. November mit einer weltweiten Aktion auf das Schicksal all dieser verfolgten Christen aufmerksam machen. Dazu werden im Rahmen einer Aktion von „Kirche in Not“ Kirchen, Monumente und Gebäude rot angestrahlt. Auch Pfarren in der Diözese St. Pölten beteiligen sich daran.

Den Auftakt des „Red Wednesday“ macht heuer wieder Österreich. Über hundert Kirchen und Monumente in allen Bundesländern waren im Vorjahr daran beteiligt, in diesem Jahr sollen es noch mehr werden. Viele Länder auf vier Kontinenten werden sich dem „Red Wednesday“ anschließen und Kirchen oder Bauwerke (etwa die Christusstatue über Rio de Janeiro oder die Burg in Bratislava) in rotem Glanz zum Leuchten bringen.