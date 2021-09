Amstetten: Olympia-Kaplan segnete Fahrräder .

Direktor Pater Bernhard Maier, der früher als Seelsorger bei Olympia "Olympia-Kaplan" genannt wurde, segnete am Sonntag in der Pfarre Amstetten Herz Jesu im Rahmen der NÖ-landesweiten Umweltaktion "Wir radeln in die Kirche" die Fahrräder, Scooter, Roller und anderen umweltfreundlichen Fortbewegungsmittel.