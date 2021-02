NÖN: Das Land befindet sich seit einem Jahr in der Pandemie. Was erschwert die Situation für die 136 Bestatter in NÖ am meisten?

Katharina Strack-Dewanger: Anfänglich war es sehr herausfordernd für unsere Branche, die nötigen Informationen zu erlangen, was darf sein, was muss sein, was kann sein, etc. In der momentanen Situation ist das große Fragezeichen, wann wir die Impfung bekommen .

Was waren die größten Herausforderungen für die Angehörigen?

Strack-Dewanger: Sehr schwierig für Angehörige war die sich am Anfang sehr oft geänderte Personenanzahl an Trauergästen, die an der Beerdigung oder Verabschiedung teilnehmen durften. Die größte Herausforderung war mit nur fünf Personen – hier waren Kreativität und die Suche nach Alternativen stark gefragt. Es gelingt uns aber auch in dieser Zeit, dass wir die Wünsche der Angehörigen professionell erfüllen. Es konnten auch alle Bestattungen zeitgerecht durchgeführt werden.

Wie stark ist die Anzahl der Bestattungen gestiegen? Gab es merklich mehr Todesfälle?

Strack-Dewanger: In Niederösterreich gab es 2020 im Vergleich zum 5-Jahres-Durchschnitt davor um 2,8 Prozent mehr Tote. Die Zahl der Sterbefälle ist regional sehr unterschiedlich.

Gibt es aktuelle Beschränkungen, die sie gern geändert hätten?

Strack-Dewanger: Nach wie vor begleiten uns die gesetzlichen Beschränkungen. Zur Zeit sind 50 Trauergäste erlaubt. Das ist entsprechend. Die Angehörigen und Trauergäste sind sehr diszipliniert und kooperativ in Bezug auf Abstand und Maske.