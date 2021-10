Wie Kinder mit dem Thema „Tod“ zurechtkommen

Wenn ein nahestehender Mensch eines Kindes stirbt, stellt sich sofort die Frage, ob das Kind beim Begräbnis dabei sein soll oder besser nicht. Erwachsene haben häufig automatisch das Gefühl, Kinder vor allem Traurigen und Schweren beschützen zu müssen. Dabei ist zu bedenken, dass eine Beerdigung auch für ein Kind eine wertvolle Gelegenheit ist, sich als Teil der Familie und der Gemeinschaft von dem Verstorbenen zu verabschieden.

„Wenn Kinder zum Begräbnis mitgenommen werden, ist gute Vorbereitung wichtig. Für ein sehr junges Kind ist es hilfreich zu wissen, dass es die Möglichkeit hat, sich mit einer vertrauten Person zurückzuziehen, wenn es das möchte“, erklärt Marion Wallner, Landesleiterin Rainbows NÖ.

Ritual des Abschiednehmens - aber kindgerecht

Gleich wie für Erwachsene ist auch für Kinder das Ritual des Abschiednehmens am Sarg enorm wichtig, um den Tod leichter zu begreifen zu können. „Da sie aber nicht wissen, was sie wirklich erwartet, müssen die Eltern ihnen die Abläufe und Rituale eines Begräbnisses im Vorfeld erklären“, empfiehlt Wallner.

Es gibt viele Möglichkeiten, die Zeremonie kindgerecht zu gestalten. Eine schöne Geste ist es, den Sarg zu bemalen. Dabei sind alle Trauernden der verstorbenen Person besonders nahe. Es ist ein Liebesbeweis und auch schon ein Stück Trauerbewältigung. Kinder und Jugendliche können in diesem Tun ihrem Gefühl für den Verstorbenen, ihrer Trauer und ihrem Schmerz Ausdruck verleihen.

Die meisten Bestattungsunternehmen bieten dazu die Möglichkeit in ihren Räumen. Weitere Ideen sind: einen selbst gepflückten Blumenstrauß, ein selbst gemaltes Bild, eine verzierte Kerze oder eine kleine Bastelarbeit dem Verstorbenen mit ins Grab zu geben. Die Kinder und Jugendlichen können während der Beerdigung ein Gedicht oder einen persönlichen Text vortragen. „Auch einen mit Helium gefüllten Luftballon mit Wünschen, Gedanken und Erinnerungen an die verstorbene Oma in den Himmel steigen zu lassen, ist ein schönes Symbol.“ Je besser trauernde Kinder in den Ablauf eingebunden sind, desto sinnvoller kann für sie der Abschied werden.

Trauer im Alltag: An Gemeinsames erinnern

Im Alltag fehlt der/die Verstorbene – und gerade Kinder haben immer wieder Sorge, dass sie die Oma oder den Papa vergessen könnten. „Der verstorbene Mensch ist zwar nicht sichtbar, trotzdem bleibt er Teil unseres Lebens“, meint Wallner. „Wir erinnern uns an gemeinsame Erlebnisse und behalten Vorlieben für‘s Leben – essen vielleicht am liebsten Schokokuchen, weil die Oma immer so köstlichen gebacken hat.“

Auch Düfte und Musik können Verbindungen zum Verstorbenen sein. Gemeinsam mit dem Kind können sinnliche Erlebnisse, die an den Verstorbenen erinnern, gesammelt werden. Zu Weihnachten kann man vielleicht das Weihnachtslied singen, das Opa so gern gehabt hat. Um die Erinnerung wach zu halten, kann man mit den Kindern und Jugendlichen regelmäßig eine Kerze anzünden, einen Erinnerungsstein gestalten, ein Trauertagebuch führen oder in einer Schachtel besondere Erinnerungen an den Verstorbenen aufbewahren. Ganz besonders schön ist es, im Gedenken an den Verstorbenen einen Baum zu pflanzen, zu dem man jederzeit gehen und sich erinnern kann.

Professionelle Begleitung nach einem Todesfall

Professionelle Begleitung nach einem Todesfall bietet Rainbows. Die Kinder und Jugendlichen erhalten Anregungen, ihre Gefühle auf verschiedene Arten auszudrücken, sie werden gestärkt und dabei unterstützt, mit der neuen Familiensituation besser zurecht zu kommen. Eine Mutter, deren Tochter bei Rainbows war, weil ihr Vater gestorben ist, meldete rück:

„Meiner Tochter haben die Stunden rundum gut getan – sie hat viele Handlungsmöglichkeiten für sich entdeckt bzw. erlernt. Ihre Persönlichkeit wurde gestärkt, ihr Selbstbewusstsein ist gewachsen. Sie kann mit der Trauersituation besser umgehen. Auch ich habe durch die vielen anschließenden Gespräche mit meiner Tochter sehr viel für mich mitnehmen können. Vielen, vielen herzlichen Dank!“

Weitere Informationen: