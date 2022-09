Analphabetismus: "Irgendwie durchs Bildungssystem geschleust"

Werbung

Wer schon einmal ein neues Schriftsystem gelernt hat weiß wie es ist, von Null weg wieder lesen und schreiben zu lernen. Seitenlang nur Buchstaben zu üben und Sätze nur langsam und stückchenweise entschlüsseln zu können, ist wahnsinnig mühsam und anstrengend.

So geht es vielen erwachsenen Menschen in Österreich auch mit der deutschen Sprache. Nahezu eine Million Österreicherinnen und Österreicher haben Schwierigkeiten mit dem Lesen und Schreiben. Gut 250.000 davon können nur einzelne Worte oder gar nicht lesen.

Die weltweite Problematik des Analphabetismus greift der Weltalphabetisierungstag oder auch Weltbildungstag am 8. September auf. Bei Bildung hat Wert (BhW) können Menschen in der Basisbildung Grundkompetenzen in Schreiben, Lesen, Rechnen und EDV nachholen.

Die meisten Personen, die in ihrer Erstsprache nicht lesen und schreiben können, wurden „irgendwie durchs Bildungssystem geschleust“, erzählt Trainer Michael Lindenhofer. Anlässlich des Alphabetisierungstags informiert das BhW in der St. Pöltner Innenstadt.

Wie es Menschen damit geht, wenn sie nie lesen und schreiben gelernt haben, schilderten zwei Betroffene der NÖN. Beide müssen schon ihr ganzes Leben lang ohne Schrift auskommen – obwohl sie die Schulpflicht erfüllt haben. Sie berichten davon, wie schwierig es ist, sich diese Fähigkeit im Erwachsenen-Alter anzueignen und in wie vielen Bereichen man auf die Schrift angewiesen ist.

66 Prozent mit anderer Erstsprache als Deutsch

Lindenhofer erzählt zum Beispiel von einem Mann, der erst mit 50 Jahren in die Basisbildung kam, „weil er den Führerschein machen wollte.“ Das sei häufig der Anlass, doch noch lesen und schreiben zu lernen. Viele Menschen würden sich aber die Strapazen und auch die Scham nicht mehr antun wollen.

Momentan gibt es bei BhW in St. Pölten aber nur ungefähr drei Erstsprachlerinnen und –sprachler, die gar nicht schreiben und lesen können. 66 Prozent der Teilnehmenden hätten Migrationshintergrund. Vor allem seit 2015 ist die Anzahl extrem gestiegen. Hier gibt es Unterschiede: Personen, die bereits lesen und schreiben können allerdings in einem anderen Schriftsystem, und Personen, die gar nicht lesen und schreiben können.