Erzdiözese Wien: Sommerzeit ist Pilgerzeit

„Pilgerwanderungen mit Freunden auf dem Jakobsweg von Wien nach Santiago de Compostela und danach von Mariazell auf dem Camino di Sant’Antonio, der Via di Francesco und Via di Roma über Assisi nach Rom waren impulsgebend für den Franziskusweg Niederöstereich-Süd“, erzählt Johann Weik, Obmann des Vereins „Für Unsere Welt“. „Mir kam die Idee, den schon vorhandenen Pittener Schöpfungsweg auf das Umland zu erweitern.“

Zisterzienserpater Franz Edlinger (1950-2011) trug schon lange die Vision eines Lobpreisweges nach dem Sonnengesang des heiligen Franz von Assisi in seinem Herzen. So entstand nach seinem Entwurf gemeinsam mit dem Verein „Für Unsere Welt“, der Pittener Künstlerin Christine Buchner, Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen entlang der Desbordesstiege zur Berg- und Felsenkirche und weiter zum Turmmuseum in Pitten der Schöpfungsweg. „Dieser Naturweg ist eine Pilgeroase der Stille und des Gebetes“, sagt Weik.

Der Pilgerrundwanderweg führt auf leicht begehbaren Wegen durch eine abwechslungsreiche Landschaft, vorbei an Sehenswürdigkeiten. Einige, wie der Schöpfungsweg, weisen auf das Leben des heiligen Franziskus hin. Pilgerinnen und Pilger haben zwei Routen zur Auswahl: eine kürzere mit etwa 12 Kilometern und eine längere mit etwa 38 Kilometern. Beide Wegstrecken sind durchgehend beschildert.

Routenbeschreibung unter: fuerunserewelt.at