Gotteshaus auf höchster Stelle: Gedächtniskirche wurde saniert

Die Kaiserin-Elisabeth-Gedächtniskirche ist die höchstgelegene Kirche der Erzdiözese Wien auf 1.796 Metern Seehöhe. Der Bau wurde zur bleibenden Erinnerung an die 1898 in Genf ermordete Kaiserin Sisi in Auftrag gegeben. Der Puchberger Pfarrer Anton Falk legte im Frühjahr 1899 den Grundstein, erbaut wurde die Kirche 1901 nach Plänen des Jugendstil-Architekten Rudolf Goebel. Weihbischof Godfried Marschall weihte am 5. September 1901 die Kirche, 1914 bekam die Kuppel ein Sternenmosaik aus venezianischem Glas. Seit 1935 gehört das Kirchengrundstück der Stadt Wien.

Seit der Errichtung musste die Elisabeth-Kirche immer wieder renoviert und saniert werden. Heuer im Sommer konnte eine zwölf Jahre dauernde Renovierung abgeschlossen werden. „Wir jammern nicht nur auf hohem Niveau – wir sanieren auch auf höchster Stelle“, sagt Pfarrer Wolfgang Berger zum „Sonntag“. Und: „Vor allem die große Feuchtigkeit in den Mauern, die für den langsamen Verfall verantwortlich ist, bereitete uns großes Kopfzerbrechen.“

Die nächste heilige Messe findet am Sonntag, dem 30. Oktober, um 11 Uhr statt. Alle Informationen gibt es unter www.schneebergpfarren.at.