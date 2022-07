Fünf Neupriester in St. Pölten geweiht

Werbung

„Ihr werdet als Priester erwartet, ihr werdet als Seelsorger gesucht“, so Bischof Alois Schwarz zu fünf Weihekandidaten bei der Priesterweihe im Dom St. Pölten in seiner Predigt. Am Hochfest der Apostel Peter und Paul spendete Bischof Schwarz den fünf Diakonen Thomas Schmid, Mario Kietzer, Manuel Sattelberger, Henry Uchechukwu Igbokwe und Peter Neugschwandtner die Priesterweihe.

Priestersein bedeute, „dass die Menschen eure Gottverbundenheit in Jesus erkennen“ und aus dieser Freundschaft heraus „euer Reden, euer Handeln, euer Schweigen“ davon zeugen. Die Priesterweihe sei auch dazu da, „in die Gesellschaft hineinzubuchstabieren, dass Leistung und Erfolg nicht alles sind“, so Schwarz.

Auch zur Krise des kirchlichen Lebens äußerte sich der Bischof: Diese beruhe letztlich nicht auf den Anpassungsschwierigkeiten an die Zeit, sondern auf den Anpassungsschwierigkeiten „an dem, in dem unsere Hoffnung wurzelt“: Jesus Christus. Entscheidend sei, so der Bischof, dass „wir einander helfen“.