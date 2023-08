Ausbildung zum Pilgern

Das Bildungszentrum St. Benedikt Seitenstetten und das Katholische Bildungswerk der Diözese St. Pölten bieten ab Herbst den fünften Ausbildungslehrgang zur Pilgerbegleitung an. Der Lehrgang dauert von November 2023 bis August 2024.

Das Besondere an diesem Lehrgang: Die insgesamt fünf Module finden in verschiedenen Klöstern der Diözese statt, Orte der spirituellen Einkehr und Gastfreundschaft. Der Lehrgang befähigt die Teilnehmer, einzelne Personen oder Gruppen auf Pilgerungen spirituell zu begleiten, diese zu organisieren und die Faszination des Pilgerns zu vermitteln.

Eingeladen sind alle, die Interesse am Pilgern mitbringen und sich auf eine umfassende Ausbildung in einer Gruppe einlassen wollen. Manche Menschen gehen gerne in Gruppen und begleitet auf Pilgerwegen. Dazu braucht es Pilgerbegleiter, die inhaltliche, spirituelle Impulse und auch organisatorische Unterstützung geben.

Unverbindliche Infoabende finden am 12. September um 19 Uhr im Bildungszentrum St. Benedikt sowie am 13. September um 18.3 Uhr online via Zoom statt. Infos gibt es unter www.st-benedikt.at.