Einblick in den Unialltag

In der Kartause Gaming fand das zweitägige wissenschaftliche Symposion „Wahrheit der Liebe“ statt. Es war hochkarätig besetzt und behandelte die „Sakramentalität der menschlichen Person“. Der Passauer Bischof Stefan Oster zelebrierte zur Eröffnung die Festmesse und hielt einen Abendvortrag im vollen Prälatensaal.

Die Theologie des Leibes sei sehr stark von Papst Johannes Paul II. geprägt worden, so Salesianerbischof Oster in seinem Vortrag. Der Mensch sei Person und mehr als reine Funktion oder wirtschaftlicher Faktor. Es gehe um das Gerufen-Sein von Gott. In der Beziehung Gott und Mensch entwickle sich der Mensch zu seiner vollständigen Größe. Der christliche Glaube sei grundgelegt von der Menschwerdung Gottes.

Die Veranstaltung war die erste im Rahmen der neuen Reihe „Kartause Lecture“. Dieses Angebot der Franziskanischen Universität (Franciscan University of Steubenville) richtet sich an alle, die sich mit Fragen rund um Theologie, Philosophie, Kirche, Kunst und Religion eingehender beschäftigen wollen. Die Veranstaltungsreihe soll einen Einblick in die Arbeit der Universität und deren Forschungsgebiete geben.