Garten voller Bibelverweise

Die Bibel ist voll von Gartengeschichten, in denen Gott dem Menschen begegnet. Dem trägt auch der Tullner Bibelgarten Rechnung. Dieser ist eines der Herzstücke der diözesanen Initiative „Bibel.bewegt“, die von 2014 bis 2016 lief. Jährlich gibt es mehrere Veranstaltungen auf dem 210 Quadratmeter großen Areal.

Der Garten will selbstsprechend sein, aber auch zahlreiche Veranstaltungen und Führungen fanden darin schon statt. Gestaltet wurde der Plan von Ewald Schmudermayer. Viel ist an ehrenamtlicher Vorbereitungszeit in dieses Gartenprojekt geflossen.

Der Bibelgarten bietet viele besondere Orte wie einen Leseplatz in Buchform, wo die Heilige Schrift für die persönliche Lektüre bereitgestellt wird. Auch ein Begegnungsplatz wurde errichtet. Der Platz ist zur Hälfte mit einer Mauer umschlossen, die an verschiedene Bibel-Erzählungen erinnert, in denen es gilt, Mauern mit Gottes Hilfe zu überwinden.

Im Zentrum des Platzes steht ein Fischmosaik, das Zeichen der ersten Christen war. Ein Sonnensegel verweist auf ein Zelt und erinnert an die nomadische Zeit des Volkes Israel.

Viele Pflanzen im Garten spielen zudem schon in der Heiligen Schrift eine große Rolle: etwa der Feigenbaum, die Palme, Granatapfel, Olivenbaum, das Getreide oder der Weinstock.