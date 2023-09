Wallfahrt auf Schienen

Die schon traditionsreiche Schienenwallfahrt 2023 des Umweltbüros der Erzdiözese Wien führt am Samstag, dem 23. September 2023, von Laa über Wien nach Spital am Semmering. Auch der Generalsekretär der österreichischen Bischofskonferenz, Peter Schipka, wird heuer dabei sein.

Der Zug fährt um 6.15 Uhr in Laa an der Thaya ab. Weitere Haltestellen sind Mistelbach um 6.15 Uhr, Wolkersdorf um 7.24 Uhr, Wien Hauptbahnhof um 8.07 Uhr, Wien Meidling um 8.14 Uhr, Liesing um 8.23 Uhr, Mödling um 8.54 Uhr, Baden um 9.04 Uhr sowie Wiener Neustadt Hauptbahnhof um 9.40 Uhr.

Um 11 Uhr kommt der Zug in Spital am Semmering an. Anschließend gibt es einen Festgottesdienst in der Kirche von Spital am Semmering, ein Mittagessen sowie eine Pilgerwanderung. Die Rückfahrt erfolgt gegen 17 Uhr.

Kosten: 50 Euro, für alle die im Vikariat Nord einsteigen, 40 Euro für den Einstieg in Wien Stadt und 35 Euro für den Einstieg im Vikariat Süd. Kinder bis elf Jahre sind frei, Jugendliche bis 18 Jahre zahlen zehn Euro. Die Kosten für Schöpfungsverantwortliche und Umweltpfarrgemeinderäte belaufen sich auf 20 Euro. Anmeldung per Mail an umwelt@edw.or.at oder telefonisch unter 0664 / 88 522 785.