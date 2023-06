Offene Türen in den Pfarren

Erzdiözese Wien Kirchen, die tagsüber offen sind: Das will Kardinal Christoph Schönborn seit vielen Jahren. „Der Sonntag“ hat sich in der Erzdiözese Wien umgehört.

Offen ist so beispielsweise die Kirche St. Margaretha in Traiskirchen: „Zwischen 8 und 18 Uhr ist unsere Kirche garantiert offen, oftmals auch länger“, berichten Pfarrmoderator Jochen Maria Häusler und Sabine Sauer vom Pfarrsekretariat. Freitags ist zwischen 13 und 21.30 Uhr der gesamte Kirchenraum zugänglich. Am ersten Freitag im Monat bleibt das Allerheiligste die ganze Nacht ausgesetzt und steht zur Nachtanbetung offen.

Auch in Zellerndorf gibt es tagsüber Möglichkeiten zum Gebet: „Die Pfarrkirche ist bei uns zwar nicht offen, aber die Kapelle beim Pfarrhof im Ort ist immer geöffnet“, berichtet Renate Trauner. Gut bewährt habe sich hier auch das Schild „Parken & Beten – P&B“. Viele Radfahrer und Wanderer würden dadurch stehen bleiben und in die Kapelle hineingehen.

Offen ist auch die Kirche in Neuerdberg im 3. Wiener Gemeindebezirk. Der Vorraum mit großen Glasflächen zum Innenraum ist hier von 8 bis 20 Uhr zugänglich.

Mehr Infos unter www.erzdioezese-wien.at/offenekirche