In den vergangenen Jahren ist das Müllaufkommen auf dem aktuell 2.233 Kilometer langen Streckennetz der ASFINAG sukzessive gestiegen. Fielen 2016 noch rund 7.300 Tonnen Müll an, waren es 2018 bereits mehr als 8.700 Tonnen. 2019 sind es mit 8.687 Tonnen knapp ein Prozent weniger als 2018. Auch die Kosten für die Müllentsorgung sind entsprechend gewachsen – und zwar von rund zehn Millionen Euro im Jahr 2016 auf mittlerweile 13 Millionen Euro im Vorjahr.

Diese Steigerungen sind jedoch nur zum Teil auf das in den letzten Jahren gestiegene Verkehrsaufkommen zurückzuführen. Ein unangenehmer Grund dafür sind illegale Müllablagerungen im großen Stil. Autoreifen, Bauschutt sowie Kühlschränke und ganze Wohnungseinrichtungen werden auf Park- und Rastplätzen entlang der hochrangigen Straßen unerlaubt abgeladen. Die Entfernung und Entsorgung dieser Müllberge ist nur unter großem Aufwand – sowohl finanziellem als auch personellem – möglich.

Niederösterreichs Müllberg ist gewachsen

Sind auf den Autobahnen und Schnellstraßen in Niederösterreich 2018 noch 1.700 Tonnen Müll angefallen, so ist der Müllberg im vergangenen Jahr um knapp 10 Prozent auf 1.866 Tonnen gewachsen.

Im rund 540 Kilometer langen Autobahn- und Schnellstraßennetz sorgen rund 220 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in elf Autobahnmeistereien (Haag, St. Pölten, Ybbs, Pressbaum, Alland, Oeynhausen, Bruck/Leitha, Warth, Jettsdorf, Stockerau, Walterskirchen) dafür, dass unter anderem auch der Müll regelmäßig entlang des hochrangigen Straßennetzes eingesammelt wird.

Das Mehr an Müll auf dem hochrangigen Straßennetz ist zum Teil auch auf den Streckenausbau wie die A 5 Weinviertel Autobahn bis Poysbrunn zurückzuführen.

Gewessler: Maßnahmen dringend nötig

„Die Tonnen an Müll machen dennoch deutlich, dass Maßnahmen zur Müllreduktion dringend nötig sind“, sagt Klimaschutzministerin Leonore Gewessler. "Wir müssen das Problem des steigenden Plastikmülls möglichst rasch lösen. Darum erarbeiten wir mögliche Wege und konkrete Details eines möglichen Einwegpfandsystems für Österreich.“

„Im Kampf gegen Müll und Littering besteht dringender Handlungsbedarf“, betont auch ASFINAG-Vorstand Hartwig Hufnagl, „daher haben wir die Aktion ´Ich bin eine Autobahn – kein Mistkübel` ins Leben gerufen. Leider landet immer mehr Müll nicht in den dafür vorgesehenen Containern und Mistkübeln, sondern direkt auf der Strecke und den Rastplätzen. Rund ein Viertel des Jahresmülls muss mit großem Aufwand händisch aufgesammelt werden, ein Großteil davon sind Plastikflaschen, die leicht zu Wurfgeschossen werden und damit auch ein erhebliches Risiko für die Verkehrssicherheit darstellen.“

Das Einsammeln des Mülls und die fachgerechte Entsorgung verursachen hohe Kosten für den Autobahnbetreiber. Ein weiterer Grund, warum die Kosten jährlich steigen: das „Phänomen“ Mülltourismus. Hausmüll, alte Autoreifen und Bauschutt landen vermehrt illegal auf den Rast- und Parkplätzen und müssen unter hohem Aufwand entfernt werden.

Derzeit arbeitet das Klimaschutzministerium an der Novelle des Abfalleirtschaftsgesetzes, die noch dieses Jahr beschlossen werden soll. Klimaschutzministerin Gewessler erarbeitet parallel mit Vertretern der beteiligten Wirtschaftskreise, wie etwa Entsorger, Getränkehersteller und Handel, an Lösungen um das Vermüllen in der Natur zu bewältigen. Das ist einerseits für unsere Umwelt und Natur wichtig, andererseits müssen wir auch EU-Ziele erreichen: Bis 2029 sollen zumindest 90 Prozent der Getränkeflaschen aus Kunststoff getrennt gesammelt und recycelt werden (EU Single-Use-Plastics-Richtlinie).

Die „Müll-Hitliste“ 2019 nach Bundesländern