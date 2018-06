VÖZ fasst Resolution zum Leistungsschutzrecht .

Der Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) begrüßt die Beschlussfassung im Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments über die Verankerung eines Presseverleger-Leistungsschutzrechts in der Richtlinie über das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt und appelliert an die österreichischen Abgeordneten zum Europäischen Parlament, diesen Beschluss bei der Abstimmung im Plenum am 5. Juli uneingeschränkt zu unterstützen.