Thomas Aigner: Gedächtnis des Landes

Bereits zum elften Mal fand der NÖ Archivtag in St. Pölten statt. Höhepunkt war die Verleihung der „Medaille für Verdienste um das Archivwesen in Niederösterreich“ durch Landesrat Ludwig Schleritzko an den Direktor des Archivs der Diözese St. Pölten, Thomas Aigner.

Aigner ist seit vielen Jahren im Diözesanarchiv tätig und engagiert sich international sowie europäisch für den Erhalt des Kulturerbes und Kulturguts. Er ist etwa Präsident des ICARUS - International Centre for Archival Research mit mehr als 160 Mitgliedsorganisationen aus 30 europäischen Staaten, den USA und Kanada oder Vizepräsident der Time Machine Organisation zur Kooperation von Technologie, Wissenschaft und kulturellem Erbe.

Der Archivtag selbst widmete sich mit verschiedenen Vorträgen dem Thema „Sammlungen in Archiven“, in einem zweiten thematischen Block wurden erste Antworten auf die Herausforderung der Digitalen Archivierung in niederösterreichischen Archiven präsentiert. „Archive sind das Gedächtnis des Landes. Ein funktionierendes Archiv braucht vor allem engagierte Personen, die die Bestände und das Sammelgut erschließen und verzeichnen, die also die Synapsen dieses Gedächtnisses verbinden“, so Landesrat Schleritzko.