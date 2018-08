In der Gästewertung gelang dem Ybbser Dechant und Pfarrer von St. Martin/Neumarkt Daniel Kostrzycki der 2. Rang. Der beliebte Dechant feierte übrigens letzte Woche seinen 40. Geburtstag sowie große Erfolge als Schauspieler auf der pfarrlichen Theaterbühne. Der Geistliche kickt auch erfolgreich für die österreichische Priesterfußballnationalmannschaft.

945 Zillen nahmen teil

Dechant von Ybbs, Pfarrer von Neumarkt/Ybbs und St. Martin. | Archivbild

Insgesamt nahmen 945 Zillen von 164 Feuerwehren teil - sowohl aus dem Bezirk Amstetten als auch aus anderen Bezirken. Am kommenden Woche finden dann in Ardagger die Landesbewerbe statt, zu denen Tausende Feuerwehrerinnen und Feuerwehrer erwartet werden. Auch viele Frauen stellen sich den Wettkämpfen.

Besondere Herausforderungen waren die große Hitze sowie der niedrige Wasserstand der Donau. Die Veranstaltung wurde von den 4 Feuerwehren von Ardagger ausgerichtet und war "top organisiert", so Bezirksfeuerwehrkommandant Rudolf Katzengruber. Bürgermeister Hannes Pressl erinnerte angesichts der Bewältigung der großen Hochwasser an die Bedeutung des Trainierens an der Zille sowie des Messens bei Wettkämpfen.