Caritas-Studie verdeutlicht Not von bedürftigen Menschen in Österreich

Armut ist auch in Österreich ein Thema, mit dem immer mehr Menschen zu kämpfen haben. Zuletzt sind dafür vor allem die Corona-Pandemie, die Rekordinflation und die Teuerungen verantwortlich. Nach jüngsten Daten der EU-SILC-Erhebungen galten im vergangenen Jahr österreichweit 201.000 Personen (2,3 Prozent) als erheblich materiell und sozial benachteiligt. Das sind um 40.000 mehr als 2021.

In Niederösterreich waren zwischen 2020 und 2022 durchschnittlich rund 29.000 Menschen (zwei Prozent) besonders stark von Armut betroffen. Im selben Zeitraum galten 248.000 Personen (15 Prozent) wegen ihres Haushaltseinkommens als armutsgefährdet. Grundbedürfnisse wie eine warme Wohnung, regelmäßig vollwertige Mahlzeiten und ein zweites Paar Alltagsschuhe stellen manche von ihnen vor Schwierigkeiten.

Caritas betreibt sechs Sozialberatungsstellen in NÖ

Beratung und Unterstützung können sich jene Menschen, die einen absolut geringen Lebensstandard aufweisen, zum Beispiel in den 71 Sozialberatungsstellen der Caritas holen. Sechs davon befinden sich in Niederösterreich: in Amstetten, Korneuburg, Krems, St. Pölten, Waidhofen an der Thaya und in Wiener Neustadt. Hier werden jährlich tausende Menschen betreut. Sie fragen sich zum Beispiel, wie sie ihre Energie-Rechnungen, die Kinderbetreuung oder schulische Aktivitäten bezahlen sollen, gibt Lukas Kluszczynski, Leiter der Caritas-Sozialberatungsstelle in Niederösterreich, einen Einblick in alltägliche Sorgen der Betroffenen.

Aufgrund der Größe Niederösterreichs gäbe es ein riesiges Gefälle in Bezug auf leistbares Wohnen, Infrastruktur und Mobilität. „Dort, wo es eine gute Infrastruktur gibt, und das ist eigentlich nur in den größeren Ballungsräumen so, ist das Wohnen zu teuer. Dort, wo das Wohnen leistbar ist, fehlen soziale Infrastrukturen wie Beratungsstellen und Mobilitätsangebote wie öffentliche Verkehrsmittel“, beschreibt Kluszczynski ein grundlegendes Problem.

Lebensmittelausgabe-Stellen sind einer der Orte, an denen sich bedürftige Menschen Hilfe in ihrer Not holen können. Foto: NÖN Natalie Schmidt

80 Prozent können sich kaum etwas leisten

Um das Thema Armut greifbarer zu machen, die gestiegene Not zu verdeutlichen und der Politik zahlenbasierte Fakten für mögliche Handlungen zu liefern, führte die Caritas der Erzdiözese Wien mithilfe des Sozialforschungsinstituts SORA eine Befragung („Unterm Radar“) von Klientinnen und Klienten durch. Dabei wurden 407 Menschen aus Niederösterreich und Wien zu Armut interviewt. Bei der Befragung machten Mindestpensionistinnen und -pensionisten, junge Frauen und Männer, Menschen ohne Job und solche, die zu wenig verdienen, mit. Ein Viertel waren alleinerziehende Mütter.

„Materielle Deprivation bedeutet, dass man sich (fast) nichts leisten kann“, erklärt Günther Ogris, wissenschaftlicher Leiter von SORA, der die Studienergebnisse gemeinsam mit Klaus Schwertner, Caritas-Direktor der Erzdiözese Wien, präsentierte. Acht von zehn Klientinnen und Klienten leiden demnach unter erheblicher materieller und sozialer Deprivation. Das bedeutet, dass sie sich mindestens sieben von 13 Merkmalen des täglichen Lebens nicht leisten können. Dazu zählen: unerwartete Ausgaben in der Höhe von 1.300 Euro (98 Prozent der Teilnehmenden können sich das nicht leisten), abgenützte Möbel zu ersetzen (92 Prozent), jeden zweiten Tag ein Hauptgericht zu essen (76 Prozent) und die Wohnung angemessen warm zu halten (73 Prozent).

Armut hat auch Folgen für die Gesundheit

„Armut macht krank. Psychische und körperliche Gesundheit verschlechtern sich“, weist Ogris auf eine Konsequenz materieller und sozialer Benachteiligung hin. So berichteten 62 bzw. 57 Prozent, dass sich ihr psychischer bzw. körperlicher Zustand in den vergangenen 12 Monaten verschlechtert habe. Dazu kommt, dass sich die Menschen aus ihrem sozialen Umfeld zurückziehen, weil sie bedürftig sind.

Etwas mehr als 70 Prozent der Klientinnen und Klienten hätten niemals gedacht, auf die Unterstützung einer Hilfsorganisation angewiesen zu sein und mehr als die Hälfte ist davon überzeugt, langfristig Hilfe zu benötigen. Unterstützung ist vor allem in den Bereichen Finanzielles, leistbares Wohnen, körperliche und psychische Gesundheit sowie Rechtliches (z. B. Arbeits- und Sozialrecht) nötig.

Caritas fordert dauerhafte Lösungen von der Regierung

Aufbauend auf den Ergebnissen möchte Schwertner, dass die Regierung handelt. Einmalzahlungen würden nicht reichen. Sie seien zwar wichtig, würden aber nur einmal helfen. „Die Hilfe muss zielgerichtet passieren und dauerhaft sein. Wir brauchen Mindeststandards für ein Leben ohne Existenzängste“, betont der Caritas-Direktor der Erzdiözese Wien und fügt hinzu: „Viel zu viele Familien leiden auch in Österreich Hunger. Die Teuerungen nehmen armutsgefährdeten Menschen die Luft zum Atmen.“

Konkret erneuert die Caritas ihre Forderung nach einer Reform der Sozialhilfe. „Es braucht ein Verbot der Anrechnung anderer Sozialleistungen, wie etwa der Familienbeihilfe. Wir fordern, dass die ausständige Inflationsanpassung des Arbeitslosengeldes und der Notstandshilfe schnellstmöglich nachgeholt werden“, nennt Schwertner Beispiele.

Solidarität ist in Österreich groß

Auch Ogris betont: „Die Menschen brauchen mehr Caritas und mehr als die Caritas“, womit er politische Maßnahmen meint. Im Zuge der Umfrage wurden solche, die das Leben der Teilnehmerinnen und Teilnehmer verbessern könnten, ausgearbeitet. Demnach wünschen sich drei Viertel einen Zuschuss zu Wohn- und Energiekosten und zwei Drittel die Anhebung von Sozialleistungen und von zu niedrigen Arbeitseinkommen.

Zu Tage kam aber auch große Solidarität im gesamten Land. Die Ergebnisse von „Unterm Radar“ wurden mit einer Bevölkerungsumfrage unter 1.000 Österreicherinnen und Österreichern verglichen. 94 Prozent der Caritas-Klientinnen und -Klienten und 89 Prozent der Gesamtbevölkerung sind sich einig, dass die Unterstützungen gegen Teuerungen zu allererst armutsgefährdenden Haushalten zugutekommen müssen. In Richtung Politik sagt Schwertner dennoch abschließend: „Der soziale Zusammenhalt steht auf dem Spiel.“