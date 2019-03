Aschermittwoch



Sei still, Leidenschaft, in den stillen Tagen, sei still

Damit der Geist eins werden kann für große Taten

Wenn 40 Tage "EINKEHR" die Felder sanft es überzieht

Und Schmerz des Todes am Kreuz die Erlösung wartet



Sir Kristian Goldmund Aumann, Poet, März 2019