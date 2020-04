„Wenn weltweit Industriebetriebe heruntergefahren werden und die Mobilität drastisch sinkt, dann muss es zu einer Reduktion der Emissionen kommen“, sagt Umweltmediziner Hans-Peter Hutter. Aber, schränkt er ein, „entscheidend ist, wie sich das auf die Immissionen – also das, was herunterkommt – auswirkt.“

Dujmic Hans-Peter Hutter ist Professor am Hygieneinstitut der Med-Uni Wien.

Stark ausgewirkt hat sich das geringere Verkehrsaufkommen auf den Ausstoß von Stickstoffdioxid (NO₂): Der sank seit Beginn der Ausgangsbeschränkungen im Wiener Umland und auf stark frequentierten Kreuzungen wie dem Europaplatz in St. Pölten um mehr als 20 Prozent. Nicht ganz so stark ging die NO₂-Belastung am Flughafen Wien-Schwechat zurück – und das, obwohl kaum Flugzeuge abheben.

APA/Hans Punz April 2020: Gähnende Leere an den Gepäcksbändern am Flughafen Wien-Schwechat, wo sonst Hunderte Passagiere warten.

Manfred Brandstätter von der zuständigen Fachabteilung im Amt der NÖ Landesregierung erklärt das so: „Aufgrund der hohen Verbrennungstemperaturen bei den Flugzeugen werden die Emissionen sehr rasch und hoch in die Atmosphäre transportiert. Die messbaren Auswirkungen der Luftfahrt am Boden sind daher sehr gering.“ Der gemessene Rückgang sei folglich fast gänzlich auf das geringere Verkehrsaufkommen auf den Zufahrtsstraßen zurückzuführen.

Weniger Schadstoffe, weniger gesundheitliche Beschwerden

Belegt ist auch, dass durch die Reduktion potenter Schadstoffe wie NO₂ gesundheitliche Beschwerden wie Husten oder Asthma abnehmen. Sehr vorsichtige Schätzungen der Situation in China bezüglich vorzeitiger Sterblichkeit besagen, dass zwei Monate weniger Luftverschmutzung das Leben von 1.400 Kindern unter fünf Jahren und 51.700 älteren Personen (über 70) gerettet haben könnten.

Weniger konservative Analysen sprechen von 4.000 Kindern und 73.000 älteren Menschen, deren Leben verlängert wurde. Was aber nicht heiße, dass Pandemien gut für die Gesundheit sind, sagt Hutter, „wir sind ja keine Zyniker“. Die gute Luft derzeit solle uns aber daran erinnern, welche Folgen unsere übliche Lebensweise hat. „Nämlich die, dass sie Einbußen an Gesundheit bringt“.

Auch die Abnahme des Lärms sei eine positive Auswirkung, merkt der Umweltmediziner an. „Es ist augenscheinlich ruhiger, das bedeutet mehr Lebensqualität, denn Lärm hat eindeutig eine gesundheitsschädigende Komponente.“

Lockdown: „Atempause für die Natur“

Hat der Lockdown eigentlich Auswirkungen auf den Klimawandel? „Ein paar Wochen weltweiter Lockdown kann nicht jahrzehntelangen ungebremsten CO 2 -Ausstoß beeinflussen“, sagt Hutter. „Wenn Sie 80 Zigaretten am Tag rauchen, und das über 40 Jahre, dann sind ein paar Tage Rauchpause zwar nett für den Körper, aber es ändert wenig, wenn sie dann wieder damit anfangen“, zieht er einen griffigen Vergleich. Der Lockdown sei eine Atempause für die Natur – aber nicht mehr. Jetzt gelte es zu überlegen, wie das Hochfahren der Wirtschaft mit klimaschonenden Maßnahmen möglich ist.

APA/Pfarrhofer Franz Popp,stv. Leiter der Landespolizeidirektion NÖ.

Positiv wirkt sich der Lockdown für die Polizeiarbeit aus: Der Straßenverkehr ist um bis zu 60 Prozent eingebrochen, sagt Landespolizeidirektor-Stv. Franz Popp. In dem Maß sind auch die Unfälle zurückgegangen.

Kriminalität generell sei zwischen 16. März und Anfang April „fast auf Null“ zurückgegangen. Seit Monatsbeginn sind wieder mehr Delikte zu verzeichnen. Außer Wohnraumeinbrüche: „Wenn alle zu Hause sind, kommt auch niemand einbrechen“, sagt Popp. Aber nicht nur die Ausgangsbeschränkungen seien für den starken Rückgang bei den Einbrüchen verantwortlich. Auch die geschlossenen Grenzen sind das: Die grenzüberschreitende Bandenkriminalität wird dadurch empfindlich gestört.

Verwunderlich, aber wahr: Sogar beim Internetbetrug hat es einen Rückgang gegeben.

Weniger technische Einsätze bei der FF

Weniger Verkehr bedeutet für die Freiwilligen Feuerwehren weniger technische Einsätze: „Wurden wir in den ersten drei Aprilwochen zwischen 2016 und 2019 zu etwa 1.000 derartigen Zwischenfällen (Unfälle auf Straße, Schiene oder Wasser, Sturm, Unwetter, Austritt von Gefahrenstoffen, Menschenrettungen, Tierrettungen, etc.) alarmiert, so liegen wir heuer bei 830 Einsätzen. Das ist zwar weniger, aber auch nicht so deutlich, wie von uns eigentlich angenommen“, sagt Pressesprecher Franz Resperger.

Durch die strengen internen Corona-Regeln konnte die Einsatzbereitschaft aller 1.716 Feuerwehren zu 100 Prozent aufrecht erhalten werden.