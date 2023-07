Mechthild Schroeter-Rupieper ist Gründerin der Familientrauerbegleitung, Fortbildungsreferentin im gesamten deutschsprachigen Raum, Autorin zahlreicher Fachbücher sowie Leiterin von „Lavia – Institut für Familientrauerbegleitung“. Der Lehrgang richtete sich vor allem an haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter/innen aus dem Hospiz, aber auch Pflegefachkräfte, Bestatter/innen, Pädagogen/innen, Behindertenpädagog/innen, Seelsorger/innen und weitere, die trauernde Kinder und Jugendliche begleiten möchten. Genauso wie Männer und Frauen unterschiedliche Trauerreaktionen zeigen können, so verstehen, fühlen und reagieren auch trauernde Kinder und Jugendliche aufgrund ihrer Entwicklung und Erfahrung in manchen Situationen „anders“ als Erwachsene. Sie benötigen Unterstützung durch Begleiter/innen im Familienkontext und kreative Methoden, um ihre Lebenssituation zu verstehen und um Gefühle ausdrücken zu können. Der Schwerpunkt der Fortbildung lag auf der praxisorientierten Begleitung von Kindern und Jugendlichen, bei denen der Verlust eines Geschwisters oder (Groß-) Elternteils bevorsteht oder bei denen diese bereits verstorben sind. Für die Durchführung von Kinder- und Jugendtrauergruppen wurden praktische Grundlagen für Inhalt, Durchführung und Öffentlichkeitsarbeit vermittelt. Restplätze für den Basislehrgang im kommenden Dezember: E-Mail: bildungsakademie.weinviertel@edw.or.at oder www.bildungsakademie-weinviertel.at