Meisterwerk der Sakralmusik

In der „Haydnregion Niederösterreich“ rund um Rohrau, dem Geburtsort der Brüder Joseph und Michael Haydn, findet seit 2017 alljährlich das „Klassikfestival Haydn-region Niederösterreich“ statt – so auch heuer mit zahlreichen Konzerten und Veranstaltungen bis zum 10. Dezember. Zum Fest Christi Himmelfahrt wird am 18. Mai um 10 Uhr in der Pfarrkirche St. Philipp und Jakob in Hainburg im Rahmen des Hochamtes Joseph Haydns beliebte „Kleine Orgelsolomesse“ aufgeführt. Mitwirkende sind der Organist Johannes Zeinler und die Sopranistin Claudia Goebl.

„Joseph Haydn hat großartige Messvertonungen geschaffen. Die Kleine Orgelsolomesse ist sehr kompakt. Das Tolle ist, dass sie gut in die heutige Liturgie einzupflanzen ist“, zeigt sich Organist Johannes Zeinler im Gespräch mit dem „Sonntag“ begeistert. Der gebürtige Niederösterreicher ist mehrfach ausgezeichneter und international gefragter Organist. Er ist kirchenmusikalischer Leiter des Stiftes Klosterneuburg und unterrichtet an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien.

Joseph Haydn hatte die „Kleine Orgelsolomesse“ 1775 für die Barmherzigen Brüder in Eisenstadt komponiert. „Die Kleine Orgelsolomesse ist sehr beliebt und ein herausragendes Werk. Sie ist für einen Chor nicht sehr schwer zu singen und kann bereits mit zehn Personen zur Aufführung gebracht werden“, schildert Zeinler.

Kompositionen, die runtergehen wie Öl

Als Sopranistin wirkt die gebürtige Wienerin Claudia Goebl mit, die derzeit auch am Stadttheater Baden im „Graf von Luxemburg“ zu erleben ist. Sie singt das Solo im Benedictus. „Ich liebe es, Joseph Haydn zu singen, seine Kompositionen gehen runter wie Öl“, sagt die Sängerin dem „Sonntag“. Und: „Ich singe sehr gerne Sakralmusik – sie tut meiner Stimme gut und bedeutet für mich persönlich eine Einkehr. Sakralmusik hat etwas Meditatives.“

Nähere Informationen zur Aufführung und weiteren Veranstaltungen gibt es unter www.haydnregion-noe.at.