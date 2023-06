Musiktheater sucht Jugendliche

Seitenstetten Am Jugendhaus Schacherhof wird nach fünf Jahren Pause eine lange Tradition wiederaufgenommen: Im Herbst erarbeiten Jugendliche aus der Region ein Musiktheater, das Ende November in Böhlerwerk, Amstetten und St. Valentin zur Aufführung gebracht wird.

Im Stück „BALANCED – Auf dem Weg zum Gleichgewicht“ zeigen die Protagonisten mögliche Wege von einer krisenhaft empfundenen Gegenwart hin zu einer Zukunft, in der möglichst alle Menschen ein gutes Leben führen können. Dem Chor kommt dabei eine entscheidende Rolle zu, dieser trägt das Stück mit 13 Liedern mit.

„Alle musikbegeisterten Menschen zwischen 14 und 30 Jahren sind herzlich eingeladen, bei diesem großen Projekt mitzuwirken und mitzusingen“, lädt Kerstin Wagner aus dem Schacherhof-Hausteam Interessierte ein. Und: „Es ist keine sängerische Vorerfahrung notwendig, ausreichend Motivation und Lust am gemeinsamen Proben und Zeit verbringen reichen aus“.

Probenstart ist der 10. September 2023, Anmeldungen werden jederzeit per Mail an jugendhaus@schacherhof.at oder unter 0676 / 82 66 88 394 (auch via Signal oder Whatsapp) entgegengenommen. Infos unter www.schacherhof.at.