„Der Weinherbst, die fünfte Jahreszeit in Niederösterreich, macht Wein und Kulinarik bei zahlreichen Festen und Weinreisen erlebbar und spürbar. Der Wein ist der beste Botschafter Niederösterreichs und bringt die Leute zusammen", sagte Johanna Mikl-Leiter beim gemütlichen Treffen. Niederösterreich sei ein Kulturland, da gehöre die Weinkultur natürlich dazu.

Zugleich betonte die Landeshauptfrau, dass „wir uns im Hinblick auf die Corona-Pandemie an einem ganz entscheidenden Punkt befinden. Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Aber wir können stolz darauf sein, wie wir in Niederösterreich gemeinsam durch diese Pandemie gekommen sind. Ich denke hier ans Testen und vor allem ans Impfen. Jetzt ist es unsere Aufgabe, alles zu tun, damit sich so viele Menschen wie möglich impfen lassen. Denn jeder, der sich impfen lässt, schützt sich selbst, schützt andere und schützt uns alle vor neuen Einschränkungen“, so Mikl-Leitner.