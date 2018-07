Ein einjähriger Lehrgang unter dem Motto "Wege zum Leben gemeinsam gehen" soll ab Oktober 2018 die Teilnehmer befähigen, Pilgerreisen zu organisieren, daran, einzelne Personen oder Gruppen dabei spirituell zu begleiten und die Faszination des Pilgerns zu vermitteln. Unter den Referenten des Lehrgangs sind auch Abt Petrus Pilsinger vom Benediktinerstift Seitenstetten und Abt Johannes Maria Szypulski vom Zisterzienserstift Zwettl.



In fünf Modulen jeweils von Freitag bis Sonntag werden die Inhalte vermittelt, etwa die "Theologie des Pilgerns", Rituale und Symbole, "spirituelle Orte erfahren", aber auch Kompetenzen im Bereich Gruppendynamik und Konfliktmanagement oder die Frage "Was tun in Notfällen?". Praxisorientiert ist das Modul zu Pfingsten 2019, wo die Teilnehmenden selbst von Seitenstetten über den Sonntagberg, Aschbach, Kollmitzberg nach Maria Taferl pilgern.



Für Interessierte findet am Abend des 12. September im Bildungshaus St. Benedikt in Seitenstetten ein Einführungsabend statt.