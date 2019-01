„Der Bedarf an Fachkräften im Pflegebereit nimmt massiv zu“, betont AMS-NÖ-Geschäftsführer Sven Hergovich. Das bestätigt auch eine Bedarfserhebung des NÖGUS. Das Ergebnis: „In allen Bereichen gibt es einen Mehrbedarf“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Dazu kommt, dass die Menschen immer älter werden. „Ein Segment, das in den nächsten Jahren weiter massiv wachsen wird“, so Landesrat Martin Eichtinger.

Daher starten das Land NÖ und das AMS NÖ nun mit einer Ausbildungsoffensive für den Pflegebereich in Niederösterreich. Insgesamt 400 Ausbildungsplätze mehr soll es geben. Das Land NÖ investiert rund 3,5 Millionen Euro, das AMS NÖ 3,8 Millionen Euro.

Ausbildungsplätze in verschiedenen Pflegeberufen

Unter anderem werden die Ausbildungsplätze für die diplomierte Gesundheits- und Krankenpflege an den Fachhochschulen in Krems, Wiener Neustadt und Tulln um 78 auf insgesamt 300 aufgestockt. Bei der Pflegefachassistenz sollen 168 Plätze dazu kommen. Dadurch werden es 350 sein.

Ein Teil der neuen Ausbildungsplätze – und das quer durch alle Ausbildungen, wie Heimhilfe, Pflegeassistenz usw. - werden im Rahmen der Arbeitsplatznahen Qualifizierung (AQUA) vergeben: an 140 Arbeitslose.

Zusätzlich soll ab Herbst an allen landwirtschaftlichen Fachschulen, an denen es möglich ist, die Heimhilfe-Ausbildung angeboten werden. An vier ausgewählten wird zudem die Pflegeassistenz-Ausbildung möglich sein. So können, erläutert Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, Interessierte einen ersten Schritt in die Pflege machen, und sich später vielleicht weiterqualifizieren.

Pflegeberufe sind gefragt, so Mikl-Leitner. In Kliniken, in Pflegeeinrichtungen, Behindertenheimen, der mobilen Pflege … „Wir qualifizieren Arbeitskräfte, die dann sofort gebraucht werden.“

Land-Eintragungen im Grundbuch können gelöscht werden

Apropos Pflege: Nach dem Ende des Pflegeregresses war vergangenes Jahr die Frage offen, was passiert, wenn sich das Land NÖ zur Abdeckung der Pflegeheimkosten ins Grundbuch eingetragen hatte. Nach dem geklärt war, dass Familien das Land aus dem Grundbuch rauslöschen lassen können, musste noch das Sozialhilfegesetz novelliert werden. Aber jetzt ist es soweit. Ab kommender Woche können sich betroffene Familien an das Bezirksgericht wenden und das Land rauslöschen lassen.