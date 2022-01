Zahlreiche Aktivitäten zum 100-Jahr-Jubiläum in Niederösterreich

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) blickte in einer Pressekonferenz am Dienstag auf eine "äußerst positive Entwicklung" des Bundeslandes zurück. In einer Festsitzung hat die Landesregierung eine gemeinsame Erklärung verabschiedet.

Unter dem Vorsitz von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner fand heute eine außerordentliche Sitzung der NÖ Landesregierung anlässlich „100 Jahre Bundesland Niederösterreich“ statt. Foto: NLK Filzwieser

Am 1. Jänner 1922 trat der Trennungsvertrag in Kraft, mit dem sich Niederösterreich von der Bundeshauptstadt Wien löste. Die am Dienstag verabschiedete Erklärung beinhaltet laut Mikl-Leitner wesentliche historische Schritte in Niederösterreich und das Bekenntnis, auf dem Fundament aufzubauen, um das Land positiv weiterzuentwickeln.

Geprägt waren die vergangenen 100 Jahre vom Zweiten Weltkrieg, dem Wiederaufbau, der Landeshauptstadtwerdung St. Pöltens 1986, dem Fall des Eisernen Vorhangs, dem EU-Beitritt Österreichs und der EU-Erweiterung. Niederösterreich sei nicht nur vom Rande in die Mitte Europas gerückt, sondern es sei auch gelungen, historische Ereignisse zu nutzen, betonte Mikl-Leitner: "Niederösterreich ist nicht mehr nur Agrarland Nummer eins, sondern auch international anerkanntes Wirtschafts-, Wissenschafts- und Kulturland."

Bei der Pressekonferenz (von links): Landesrat Gottfried Waldhäusl, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und LH-Stellvertreter Franz Schnabl. Foto: NLK Filzwieser

Mit den geplanten Aktivitäten sollen die Landesidentität und das Selbstbewusstsein der Bevölkerung weiter gestärkt werden, sagte Mikl-Leitner. Zudem wolle man den Menschen Orientierung geben und vermitteln, was Niederösterreich ausmacht. Geplant sind u.a. ein Themenrundgang im Haus der Geschichte im Museum Niederösterreich und eine Wanderausstellung in Schulen und öffentlichen Gebäuden. Die Landesausstellung "Marchfeld Geheimnisse" ist ab 26. März im Schloss Marchegg zu sehen. Im Herbst wird die Zukunftsstrategie 2030 präsentiert.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sprach zum Jubiläum „100 Jahre Bundesland Niederösterreich“. Foto: NLK Filzwieser

"Ich halte es für sehr wichtig, uns bewusst zu sein, was uns als Niederösterreicher und als Land ausmacht und dass wir alle Schwierigkeiten überwinden können", betonte LHStv. Franz Schnabl (SPÖ). Die Stärke des Landes liege im Miteinander. Es gelte, "Mut, Kraft und Zuversicht aus allen unseren geschichtlichen Erfahrungen zu schöpfen". Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) bedankte sich bei "über drei Generationen, die dieses Land geprägt haben, die volle und tolle Arbeit geleistet haben".