Lesend mit Frankl die Rax besteigen

Was mag mich zum Klettern bewogen haben? Offen gesagt die Angst davor, aber wie oft frage ich meine Patienten, wenn sie sich mit ihren Angstneurosen an mich wenden: Muss man sich denn auch alles von sich gefallen lassen? Kann man nicht stärker sein als die Angst?“, lautet ein Zitat von Viktor Frankl zum Thema Bergsteigen. Der Neurologe, Psychiater und Begründer der Logotherapie war tief verbunden mit den Bergen, insbesondere mit seinem Wiener Heimatberg, der Rax.

Frankl „traf alle wichtigen Entscheidungen auf der Rax“

„Die Rax war für Viktor Frankl essentiell. Er sagte, dass er alle wichtigen Entscheidungen auf der Rax getroffen hat“, erzählt Norbert Mang, hauptamtlicher Diakon im Raxgebiet, dem Sonntag. Norbert Mang erinnert im August und September an mehreren Terminen mit einer szenischen Lesung an Viktor Frankl und seine besondere Liebe zur Rax. Auch die Lebensgeschichte Frankls ist bei den Lesungen unter dem Titel „Viktor Frankl – Der Berg Teil 1“ im Raxalm-Berggasthof ein Thema. „Wir tauchen ein in die Welt Frankls mit einer szenischen Lesung und mit Musik. Joachim Csaikl wird mich auf der Harfengitarre begleiten.“ Neben Texten von und über Frankl wird auch Literarisches von Joseph Roth und Stefan Zweig zu hören sein, um die Lebenswelt, in die Frankl hineingeboren wurde, greifbar zu machen. „Es geht auch um seine Zeit im Konzentrationslager. Sogar dort hat er einen Vortrag über die Rax und den Schneeberg gehalten“, erzählt Norbert Mang. 2024 soll es in einem zweiten Teil der Lesungen weitergehen.

Frankl auf dem Drei-Enzian-Steig

„Viktor Frankls Lieblingssteig auf der Rax war der Drei-Enzian-Steig. Er musste über das ganze Rax-Plateau gehen, um zu diesem Klettersteig zu kommen. Er hat diesen immer wieder gemacht. Er war ihm vertraut, durch seine Höhenangst war es dennoch eine Herausforderung für ihn“, berichtet Norbert Mang. Frankl sei auch oft auf der Rax über Nacht geblieben und habe das Zimmer Nr. 2 in der Bergstation bewohnt.

„Man ist zwischen Himmel und Erde“

„Wenn der Tagestourismus vorbei ist, ist die Rax ein Ort, an dem man die Schöpfung auf besondere Weise wahrnimmt und wo man zur Ruhe kommen kann. Das ist ein Geheimnis. Man ist zwischen Himmel und Erde“, schildert der Diakon, der auch das Raxkircherl betreut. Wandergruppen können dort nach Vereinbarung einen Gottesdienst feiern und dafür auch direkt Norbert Mang anfragen. Sein Plan ist es, in Zukunft auch im Raxkircherl Kulturveranstaltungen anzubieten. Schöpfung, Glaube und Sinnfindung lassen sich hier mit dem Bergerlebnis auf besondere Weise verbinden. Das hätte auch Viktor Frankl gefallen. Für ihn war das Bergsteigen eine Art säkulare Form der Askese, „die inmitten einer oft krankmachenden Überflussgesellschaft Frustrationstoleranz lehrt und die Erfahrung (schenkt), dass Zielorientiertheit, Anstrengung und Ausdauer beglücken.“

Fünf Lesungen zu Viktor Frankl

Lesung „Viktor Frankl – Der Berg Teil 1“ im Raxalm-Berggasthof, Termine: 11., 12., 13. August / 23. + 24. September, jeweils um 15 UhrTickets: events.raxalpe.com

Wort-Gottes-Feiern im Raxkircherl

Diakon Norbert Mang betreut auch das Raxkircherl und kann für Wort-Gottes-Feiern für Wandergruppen angefragt werden. Kontakt: 0699 11 687786, raxkircherl.at