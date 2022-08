Hannes Ziselsberger: Zusammenhalt über Grenzen hinweg stärken

Werbung

„Als Caritas leben wir mit beiden Lungenflügeln, der Inlandshilfe im eigenen Land und der Auslandshilfe in internationaler Solidarität“, betonte der St. Pöltner Caritasdirektor Hannes Ziselsberger in einem Kommentar in der aktuellen Ausgabe der St. Pöltner Kirchenzeitung „Kirche bunt“. Internationale Solidarität sei so keine Frage der Beliebigkeit. Hilfe dürfe nicht regional gegenseitig ausgespielt werden.

Der Schwerpunkt der Arbeit der Caritas erfolge in Österreich. Über 95 Prozent aller Mittel würden hier eingesetzt. Die Welt sei aber „unser gemeinsames Haus und die strukturellen Abhängigkeiten werden mehr“, so Ziselsberger.

Auch Papst Franziskus habe in seinem Schreiben „Laudato si“ das „gemeinsame Haus“ in den Mittelpunkt gestellt. Dieses sei sowohl ökologisch als auch sozial zu pflegen. „Es ist nicht egal, was an einem anderen Ort in der Welt geschieht, auch das Leben hier hängt davon ab“, so Ziselsberger. Immer wieder würden langfristige Bemühungen erschüttert und durch politische oder terroristische „Wahnsinnshandlungen“ torpediert. Aber ein langer Atem der Hilfe und eine verlässliche Zusammenarbeit würden regionale Strukturen verändern und das gemeinsame Haus stärken.