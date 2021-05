„Gesucht werden die besten Beispiele, Projekte und Aktionen, wie wir unser gemeinsames Haus schützen und aufbauen können“, lädt Armin Haiderer, Präsident der Katholischen Aktion (KA), Pfarren zur Teilnahme am diözesanen Umweltpreis 2021 ein. Heuer sind Pfarrgärten der Schwerpunkt, die Themenpalette zu Schöpfung und Umwelt ist aber vielfältig: kirchliche Gebäude, Naturerlebnisse, Liturgie, Pfarrfeste, Müllvermeidung . . .

„Gottes Geschichte mit uns Menschen begann in einem Garten. Im Garten erspüren wir mit allen Sinnen das Wunder Leben. Je mehr Raum wir dem Grün geben, desto besser ist es auch für unsere Mitwelt“, sagt Axel Isenbart, Generalsekretär der Katholischen Aktion St. Pölten und diözesaner Umweltbeauftragter zum Schwerpunktthema. Der Garten erinnere uns Christen immer auch an das Paradies – „unseren Sehnsuchtsort“, so Isenbart. Ob mit der Pflege von unscheinbaren Kräutern, mit Projekten des gemeinsamen Gärtnerns, mit Sozialprojekten oder einfach mit einer bunten Blütenpracht, die die Herzen erfreut. Im Garten könne man Gott begegnen.

Die KA der Diözese vergibt drei Preise, die mit jeweils 1.000 Euro dotiert sind. Bis 30. September können die Projekte eingereicht werden. In der Zeit von Juni bis Ende August besucht die Jury pfarrliche Aktivitäten. Die Preisverleihung findet im Spätherbst bei einem Festakt statt. Der Umweltpreis ist eine Kooperation der KA St. Pölten, der Evangelischen Kirche NÖ und der Erzdiözese Wien. Das Land NÖ unterstützt den Preis.

Infos und Einsendungen:

02742/324-3371

E-Mail: ka.stpoelten@kirche.at

www.ka-stpoelten.at