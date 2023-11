Letzte Möglichkeit: „Sakraler Jugendstil“ im Museum am Dom

„Unsere Ausstellung ist ein großes Highlight, weil wir uns erstmals seit 111 Jahren mit der kirchlichen Seite des Jugendstils auseinandersetzen – die weltliche Seite wurde oft gezeigt, die sakrale bisher noch nicht“, erklärt die Direktorin des Museums am Dom St. Pölten Manuela Rechberger. Noch bis Mittwoch, 15. November, kann die Ausstellung „Sakraler Jugendstil“ dort besucht werden.

Die Ausstellung, die seit Mai läuft, sei bisher jedenfalls äußerst gut besucht gewesen, so Rechberger: „Wir können jetzt schon sagen, dass es eine der erfolgreichsten Ausstellungen in unserer Museumsgeschichte ist.“ Erstmals seit fünf Jahren gibt es auch wieder einen Ausstellungskatalog, der sich wissenschaftlich der Aufarbeitung des Jugendstils widmet.

Wiedereröffnung im Mai 2024

Nach dem 15. November bleibt das Museum am Dom bis Mai 2024 geschlossen. Dann öffnet auch wieder die Dauerausstellung, die in den letzten fünf Jahren nicht zugänglich war. Die Sonderausstellung wird sich der Geschichte des Stiftes St. Pölten widmen, so Rechberger.

Das Museum am Dom hat bis inklusive 15. November an folgenden Tagen geöffnet: Mittwoch und Freitag jeweils 10-17 Uhr, Donnerstag 10-19 Uhr, Samstag 10-16 Uhr sowie Sonn- und Feiertag 11-16 Uhr. Infos gibt es unter www.museumamdom.at.