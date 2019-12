"Ich bin noch ein bisschen überfordert", freut sich Andrea Stoiser über die Auszeichnung vom Branchenmagazin "Der Österreichische Journalist". Die Eichgrabenerin wurde als NÖ-Lokaljournalistin des Jahres geehrt. "Sie zeigt damit, dass die Qualitätsberichterstattung vor der Haustür das beste Argument für den Fortbestand der Spezies der lokalen Kauf-Wochenzeitung ist", heißt es in der Beschreibung.

Andrea Stoiser ist schon seit über 25 Jahren bei der NÖN. Gemeldet hat sie sich auf eine Stellenausschreibung. "Am Anfang haben wir noch Filmrollen in ein Postkasterl geworfen, die dann für die Zeitung abgeholt wurden", erzählt die Eichgrabenerin über ihre Anfänge. Mittlerweile schickt sie ihre Fotos und Berichte mittels Mail an die Redaktion. Ihr erster Termin war übrigens ein Flohmarkt-Event in Eichgraben. Auch tragische Geschichten, wie der Granaten-Mord auf der Höhenstraße, sind ihr in bleibender Erinnerung. Die NÖN gratuliert herzlich zur Auszeichnung.