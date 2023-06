Stift Heiligenkreuz: Christliches Vorbild geehrt

Zum zweiten Mal wurde am 23. Juni 2023 im Stift Heiligenkreuz der „Thomas-Morus-Preis“ des Alten Ordens vom St. Georg vergeben. Der nach dem Patron der Regierenden und Politiker benannte Preis wird an Persönlichkeiten aus Politik, Recht, Theologie, Wirtschaft und anderen Disziplinen vergeben, die als Christen glaubwürdige Vorbilder für sittliches Verhalten, Handeln und persönlichen Mut sind.

In diesem Jahr hat der ehemalige italienische, katholische Politiker Rocco Buttiglione den Preis erhalten. 2004 wurde er als Vizepräsident der Europäischen Kommission nominiert. In seiner Anhörung vor dem EU-Parlament bekannte er sich als Katholik und zur Rechtsphilosophie des „Naturrechts“, woraufhin er abgelehnt wurde. Er blieb seiner Überzeugung dennoch treu. Für seinen Mut und die Standfestigkeit in seiner christlichen Grundhaltung erhielt er nun den Preis. Die Laudatio hielt Eminenz Péter Kardinal Erdö. Überreicht wurde der Preis von Prinz Gundakar v.u.z. Liechtenstein.