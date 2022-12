Auszeichnung Ehrenzeichen für ISTA-Gründer Anton Zeilinger

Van der Bellen zeichnete Zeilinger mit Silbernem Ehrenzeichen aus Foto: APA/BUNDESHEER

Z ehn Tage nachdem er in Stockholm den Physik-Nobelpreis erhielt, wurde Anton Zeilinger am Dienstag neuerlich in Österreich geehrt: Bundespräsident Alexander Van der Bellen zeichnete den hochdekorierten Wiener Quantenphysiker mit dem "Großen Silbernen Ehrenzeichen mit dem Stern für Verdienste um die Republik Österreich" aus. An der Ehrung in der Präsidentschaftskanzlei nahmen auch Bundeskanzler Karl Nehammer und Bildungsminister Martin Polaschek (beide ÖVP) teil.