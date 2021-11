Ein goldener Strauss für Österreichs obersten Militärmusikanten

Er ist Oberst, Professor und Kapellmeister. Er hat schon vor Papst Benedikt, Präsident Putin oder Lady Di dirigiert. Und mit seiner Gardemusik war er sogar schon bei der Weltausstellung in Shanghai. Jetzt, genauer: seit vergangenem Wochenende, hat Bernhard Heher, gelernter Klarinettist und gebürtiger Puchberger, nicht nur einen neuen Dirigierstab - und zwar in Rot-Weiß-Rot. Sondern auch eine weitere Auszeichnung.

Die glänzt golden. Und schaut Parade-Kapellmeister Johann Strauss zum Verwechseln ähnlich. Erst sieben Mal hat Wiens 1936 gegründete Johann-Strauss-Gesellschaft ihren "Goldenen Johann Strauss" vergeben. An Stardirigenten wie Ricardo Muti oder Zubin Mehta, an Kammersängerinnen wie Renate Holm oder an Ausnahmeschauspieler wie Otto Schenk. Und: an Oberst Bernhard Heher.

Dieser beherrsche nicht nur "sein Handwerk auf sehr hohem Standard", dieser gebe "sein Wissen auch an junge Musikerinnen und Musiker weiter", so der Präsident der Strauss-Gesellschaft, Peter Widholz. Und für Österreichs Verteidigungsministerin Klaudia Tanner habe Heher "die Militärmusik zu einem unverzichtbaren Kulturgut gemacht". Sie, Tanner, gratuliere "zu dieser großartigen und verdienten Auszeichnung", so die Ministerin im Marchfelderhof.