NÖ Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig informierte am Viehofner See in St. Pölten über die ersten Prüfbefunde der NÖ Badgewässer in diesem Jahr. Sie werden durch die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) vorgenommen: „Derzeit sind in Niederösterreich 28 Oberflächengewässer als EU-Badestellen oder EU-Badegewässer gekennzeichnet. Diese werden regelmäßig auf ihre Wasserqualität hin untersucht und Jahr für Jahr insgesamt etwa 150 Proben gezogen. Die Auswertung attestiert auch diesmal wieder mehrheitlich allen Badegewässern Niederösterreichs eine ausgezeichnete Wasserqualität, was im europäischen Vergleich ein Platz im vorderen Spitzenfeld bedeutet.“

Die zwei Gewässer, die über eine "gute" Qualität verfügen, sind der Teich im Erholungszentrum Oberwaltersdorf im Bezirk Baden und der Ratzersdorfer See in St. Pölten.

Qualitätsüberprüfung verpflichtend

"Österreich ist aufgrund einer Richtlinie des Rates der Europäischen Union über die Qualität der Badegewässer verpflichtet, die wichtigsten Badegewässer zu überprüfen. Diese Beprobung erfolgt zumindest fünfmal pro Saison. Die Ergebnisse werden auf der AGES-Website und über eine eigene Badegewässer-App veröffentlicht. Diese liefert mit offiziellem Beginn jeder Badesaison ab 15. Juni Infos und aktuelle Messwerte zu Wasserqualität, Sichttiefe und Temperatur von allen österreichischen EU-Badestellen“, sagr der Leiter des AGES-Geschäftsfelds Öffentliche Gesundheit, Franz Allerberger

Download der App: https://www.ages.at/themen/umwelt/wasser/badegewaesser/#



Appell an die Eigenverantwortung

"Bei der Beachtung einiger weniger Regelungen sowie mehr Eigenverantwortung steht dem Badespaß im heurigen Sommer nichts im Wege“, betonte NÖ Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig. Die wichtigste Botschaft zum Start der Badesaison sei, dass alle, die ein unbeschwertes Badevergnügen genießen möchten, nicht auf ihren Hausverstand vergessen und die Empfehlungen der Gesundheitsbehörden beachten sollten.

Abstände zwischen ein und vier Metern

Besonders für Badegäste, die nicht in einem gemeinsamen Haushalt leben, seien deshalb im Badesommer 2020 ein paar wenige Regeln wesentlich: „Einerseits sollte zwischen den Liegeplätzen mindestens 1 Meter Abstand eingehalten werden, andererseits im aufbereiteten und desinfizierten Wasser, wie bei Beckenbädern, grundsätzlich auf einen Abstand von 1 bis 2 Metern geachtet werden. Bei Oberflächengewässern, wie Flüssen und Seen, aber auch Kleinbadeteichen, wird sogar ein Abstand von 3 bis 4 Metern empfohlen“, informiert Königsberger-Ludwig.

Weltweit kein Fall einer Infektion übers Wasser

Franz Allerberger wies darauf hin, dass es derzeit keine Hinweise darauf gebe, dass sich Menschen über Oberflächenwasser mit dem neuartigen Coronavirus infiziert hätten. „Nach derzeitigem Wissenstand kann das Virus in natürlichen Gewässern kaum überleben. Es gibt bis dato keinen einzigen dokumentierten Fall, das heißt bis jetzt hat sich noch nie jemand über ein Bad im See oder im Schwimmbad mit dem Coronavirus angesteckt. Und selbst wenn Virusteilchen über menschliche Ausscheidungen ins Wasser gelangen sollten, sind diese inaktiv und daher ungefährlich.“ Aus medizinischer Sicht könne man nur sagen, dass das Schwimmen auch in Coronavirus-Zeiten zu empfehlen sei: „Bewegungsmangel mit dem daraus resultierenden Übergewicht ist ein massives gesellschaftliches Problem, jegliche Bewegung ist daher zu propagieren.“