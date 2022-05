Nur die Bankfilialen schwinden - Bankomaten erleben eine Renaissance

Werbung

Kirche, Post und Bankfiliale gehörten noch vor ein paar Jahren zum klassischen, niederösterreichischen Ortsbild. Mit dem Einzug von E-Banking, digitalen Bezahlmöglichkeiten und auch Videoberatung im Bankwesen wurde der notwendige Gang zum Schalter – bis auf wenige Ausnahmen – für immer mehr Bankkundinnen und -kunden obsolet.

Die Folgen: Banken schließen ihre Ortsfilialen, verwaiste Foyers bleiben zurück. Als letzter stummer Zeuge bleibt Anrainern ein Geldausgabeautomat. Zumindest solange sich sein Betrieb noch rentiert.

Allein in den letzten zehn Jahren ist die Zahl der Bankfilialen in Niederösterreich um fast 30 Prozent zurückgegangen (siehe Grafik).

Entwicklung der Bankflialen und Bankomaten Foto: Illustration: Macrovector/Shutterstock.com; Grafik: Prisching

Eine Frage der Wirtschaftlichkeit

„Es klingt komisch, aber letztendlich schließt die Kundin, der Kunde die Filiale und baut den Bankomaten ab“, sagt Rudolf Klopsch, WKNÖ-Spartengeschäftsführer. Wenn Kunden nicht mehr in die Filiale kommen, müssten Banken ihre Aufrechterhaltung hinterfragen. Eine Schließungswelle sehe Klopsch aber nicht. Im Gegenteil: „Studien belegen, dass im Österreichvergleich die niederösterreichischen Kundinnen und Kunden sehr gut mit Bankdienstleistungen in der Region versorgt sind.“

Fakt sei aber, dass mit digitalen Services und steigender Mobilität ein in Europa derart dichtes kostenintensives Filialnetz natürlich auf den Prüfstand gestellt und jede Filiale und Dienstleistung wirtschaftlich bewertet wird.

Im NÖ-Raiffeisensektor entscheiden die autonomen 46 Regionalbanken selbst über Schließungen bzw. Zusammenlegungen. „In den letzten Jahren hat digitales Banking zugenommen, gleichzeitig wird persönliche Beratung stark nachgefragt. Im Sinne eines verantwortungsvollen Wirtschaftens bleibt das Ziel daher, die Infrastruktur an sich verändernde Bedürfnisse der Menschen anzupassen“, heißt es aus der RLB NÖ-Holding.

Im Gegensatz zu den Bankfilialen blieb die Zahl der Bankomaten in NÖ zwar konstant, aber die Geräte sind etwas weitläufiger verstreut als 2015. Als Treiber für den kurzfristigen Rückgang wirkte hier der Trend zum bargeldlosen Bezahlen und Mobile Payment.

Supermarktkassa als neuer Bankomat

Seit drei Jahren wächst die Zahl der Automaten wieder: Die neuen Geräte stehen überwiegend in Tankstellen, Supermärkten und Trafiken. Allein in Spar-Filialen gibt es 113 Bankomaten, in Rewe-Filialen sind es 23. Zusätzlich biete Rewe in allen Filialen beim Bezahlen an der Supermarktkasse die Behebung von Bargeld an.

Damit sich ein Bankomat rechnet, brauche es die nötige Kundenfrequenz mit mindestens 2.500 Transaktionen im Monat, sagt Alexander Gradl-Noll von Euronet, einem der vier Bankomaten-Dienstleister in Österreich.

Neben Gerätekosten von bis zu 50.000 Euro fallen je nach Standort monatlich 1.200 Euro für Strom, Internet, Wartung, Bargeldversorgung, Personal und Versicherung an. Letztendlich ist auch ein Automat ein Geschäft, das sich für den Dienstleister und den Servicepartner vor Ort – ob Trafikant, Supermarkt oder eben Bank – rechnen muss.