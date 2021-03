21.625 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben beim virtuellen Lauf "Bee Running" mitgemacht und dabei 161.734,219 Kilometer erlaufen und ergangen. Dadurch werden in Niederösterreich 161.734,219 m² Blühwiese gesät, die für Bienen, Schmetterlinge und Co. eine unerlässliche Nahrungsquelle sind.

Ein tolles „Natur im Garten“ Goodie Bag mit personalisierter Startnummer erhielten 10.721 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich bis 14. März 2021 angemeldet hatten. All jene, die im Anschluss ihre Kilometer unter www.bluesterreich.at eingetragen hatten, bekommen eine „Blühwiesen Medaille“ als Dankeschön zugesendet. Zusätzlich werden unter ihnen auch Preise wie eine persönliche Trainingsstunde mit Philipp Jelinek aus „Fit mit Philipp“ - Guten Morgen Österreich, „Natur im Garten“-Liegestühle oder Trinkflaschen, Bienenpatenschaften vom Honigerlebnis Hinteregger, „Bee Running“ Lauf T-Shirts signiert von Biogärtner Karl Ploberger und vieles mehr verlost.

Ein Sonntag im Zeichen der Blühwiese

Am 18. April 2021 ruft „Natur im Garten“ zum gemeinsamen Blühwiesensonntag auf. „Mit dieser Aktion soll darauf aufmerksam gemacht werden, wie wichtig Blühwiesen für unsere Nützlinge sind. Jede Bürgerin und jeder Bürger soll dazu animiert werden, auch im Eigenheim eine Blühwiese anzulegen“, sagt Landesrat Eichtinger.

Beim Fotowettbewerb Wiese in Szene setzen

Vom Blühwiesensonntag an können Sie bis 1. August 2021 eine Blühwiese in Szene setzen, ihr Foto unter www.bluehsterreich.at hochladen und großartige Preise gewinnen. Holen Sie Ihre eigene Blühwiese vor die Linse oder setzen Sie eine beliebige Blühwiese gekonnt in Szene.

Das Blühwiesenfoto mit den meisten Likes gewinnt den Publikumswettbewerb und die Fachjury von „Natur im Garten“ kürt eine fachliche Gewinnerin oder einen fachlichen Gewinner. Die drei besten Fotos je Wertung gewinnen. Die Siegerehrung findet im Herbst 2021 auf der GARTEN TULLN statt, wo die schönsten Bilder des Fotowettbewerbs auch ausgestellt werden.