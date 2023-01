Baden erinnert an Besuche von Joseph Ratzinger

Werbung

1991 etwa sei er auf Einladung von Herbert Schmabeck hier gewesen und habe mit seinem Bruder Georg und Prälat Karl Hoffegger in der Stadtpfarrkirche ein Hochamt gefeiert, bei dem auch Mozarts "Ave verum" gesungen wurde.

1996 habe Ratzinger im Zuge eines privaten Aufenthalts im Pfarrhof St. Stephan gewohnt und an mehreren Tagen die Morgenmesse zelebriert. Zuletzt sei er 2005 Baden gewesen, so das Rathaus. "Joseph Ratzinger hat die Stadtpfarrkirche St. Stephan im Jahr des 200. Todestags von Wolfgang Amadeus Mozart besucht", wusste Alt-Bürgermeister August Breininger zu berichten. Eine nach der Wahl zum Papst angebrachte Gedenktafel in St. Stephan erinnere daran.

"Der verstorbene emeritierte Papst Benedikt XVI. war sehr an Musik interessiert und war innerlich bewegt, das 'Ave verum' am Ort der Uraufführung zu hören", erinnerte Bürgermeister Stefan Szirucsek (ÖVP). Den Menschen, die ihm begegnet sind, werde der große Theologe und Lehrer "als kunstsinniger und gebildeter Mensch in Erinnerung bleiben".