Bereits seine fünfte Auflage erlebte vergangenen Freitag das Benefiz-Fußballgolf-Turnier des Club Niederösterreich auf dem Platz des Diamond Country Club Atzenbrugg. Dabei ging es im Wesentlichen darum, in mehreren, von ehemaligen Fußballprofis angeführten „Flights“ einen Fußball analog zum Golfen mit möglichst wenigen Schüssen in Löchern zu versenken.

Als Team-Kapitäne fungierten dabei aktive und ehemalige Spieler der Benefiz-Fußballmannschaft des Club Niederösterreich, nämlich Toni Pfeffer, Josef Degeorgi, Michael Hatz, Willy Kaipel, Toni Haiden, Josef Wahl, Otto Hauptmann, Wolfgang Gramann und TV-Moderator Volker Piesczek.

Der Spendenerlös in Höhe von rund 10.000 Euro wird an niederösterreichische Familien in besonders leidvollen Lebenssituationen sowie an das Hilde Umdasch Haus der Malteser Kinderhilfe in Amstetten gehen. Es steht für ein neuartiges Wohn- und Pflegekonzept für Kinder und Jugendliche mit einer lebensverkürzenden Diagnose, bei denen hoch komplexer Pflegebedarf gegeben ist.

Ermöglicht wurde diese Benefizsumme dank der Spendenfreudigkeit einiger Firmen und Unternehmen, die die Flights bezahlten und mit ihren MitarbeiterInnen, KundInnen, GeschäftspartnerInnen und FreundInnen den Ball über Fairways, Bunker und Greens jagten, nämlich die Austrotherm GmbH als Hauptsponsorin, die Brucha GmbH, die Heidecker GmbH, die Planie GmbH, die Acacio Immobilien GmbH, Riedergarten Immobilien, die Donau Versicherung AG sowie der Diamond Country Club, der auch als bewährter Gastgeber fungierte.

Unterstützt wurde die Durchführung auch durch Hebenstreit Sportmarketing. Auch wenn der karitative Aspekt im Vordergrund stand, ging es natürlich auch um den sportlichen Wettstreit.

Als bester Flight Captain ging Volker Piesczek, dicht gefolgt von Josef Degeorgi und Michi Hatz, vom Platz. Unter den Gästen brillierten ex aequo Gabriel Friewald (Heidecker GmbH) und Christoph Fluch (Planie GmbH) knapp vor Eric Schwaighofer, der ebenfalls für die Planie GmbH aktiv war. Die Damen-Wertung entschied Jennifer Dürnecker von der Brucha GmbH für sich, Kerstin Heidecker (Heidecker GmbH) und Annelie Burchhart (Brucha GmbH) landeten auf den Plätzen.

Der Gesamtsieg in der Mannschaftswertung ging an die Planie GmbH, mit nur einem Punkt Rückstand konnte sich der Flight von Austrotherm I den zweiten Platz sichern, das Team Austrotherm II komplettierte das Siegespodest.

Turnier expandiert in Richtung Lanzenkirchen/Linsberg

„Alles deutet darauf hin, dass es nicht erst in einem Jahr wieder das bewährte Fußballgolf-Turnier im Diamond Country Club in Atzenbrugg geben wird, sondern bereits im Herbst 2022 spiel- und spendenfreudige Firmen, angeführt von Legenden der heimischen Kickerszene, Fußbälle über den Golfplatz Linsberg in Lanzenkirchen treten werden“, freute sich Club NiederösterreichGeschäftsführerin Theres Friewald-Hofbauer bei der Siegerehrung. Und letztlich ist das auch nicht wirklich verwunderlich: Denn, abgesehen davon, dass der Spaßfaktor sehr groß ist, waren sich sämtliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Freitag einig: „Helfen macht glücklich.“

Auch der Präsident des Diamond Country Club Atzenbrugg, Christian Guzy, zeigte sich ebenfalls erfreut: „Wir sind seit der Benefiz-Fußballgolf-Premiere vor fünf Jahren Partner des Club Niederösterreich und werden das auch in Zukunft sein. Dass es nun erste Nachahmer gibt, zeigt, dass wir ein Format mit Strahlkraft etablieren konnten.“

Das 5. Benefiz-Fußballgolf-Turnier wurde unterstützt von: Diamond Country Club Atzenbrugg, Hebenstreit Sportmarketing und Weingut Markus Huber.