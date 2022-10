Vier Köche kochten für Hilfsprojekt auf

Werbung

Fröhliche Stimmung herrschte bei Lorenz Wachau als der beliebte Radiomoderator Claudio Sunk 150 Gäste zu dieser einzigartigen, ausverkauften Charityaktion begrüßte.

Mit viel Liebe zum Detail kreierten die 4 Köche Ulli Amon Jell aus Krems, Hannes Ebner aus Melk, Erich Mayrhofer aus Petzenkirchen und Michaela Schachner aus Maria Taferl jeweils einen Gang für die versammelte Gästeschar, während sich SchülerInnen der HLF Krems um das Service bemühten. Auch für Weinliebhaber war gutes dabei: das Weingut Jamek, Weingut Graben Gritsch, der Urbanihof und der Kartäuserhof spendeten die edlen Tropfen, die die Gäste bis spät in die Nacht genießen konnten.

"Es kann jeden von uns jederzeit treffen, nämlich plötzlich, völlig unerwartet und unschuldig in eine Notsituation bzw. in eine Lebenskatastrophe zu stürzen"

Präsidentin Sissi Pröll

Der gesamte Reinerlös der Veranstaltung in der Höhe von EUR 13.000 kommt der österreichweiten Hilfsorganisation HILFE IM EIGENEN LAND zugute. „Es kann jeden von uns jederzeit treffen, nämlich plötzlich, völlig unerwartet und unschuldig in eine Notsituation bzw. in eine Lebenskatastrophe zu stürzen, wie z.B. ein aktueller Notfall, wenn der Familienerhalter ganz plötzlich und unerwartet stirbt und drei minderjährige Kinder, davon ein kleiner Bub mit Down-syndrom, vor dem Nichts stehen und nach dem „Warum“ fragen? Auch wenn sich die Voraussetzungen über die Jahre ändern und dem gesellschaftlichen Wandel anpassen, geht es doch immer um rasche, unbürokratische und menschliche Hilfe. Der heutige Abend übersteigt alle meine Erwartungen. Ein großes Dankeschön an Peter Lorenz, an alle Sponsoren und Gäste“, so eine sichtlich gerührte Präsidentin Sissi Pröll bei ihren Dankesworten.

Zahlreiche Prominente aus Kultur, Kunst, Wirtschaft und Politik gaben sich ein Stelldichein: Landeshauptmann a. D. Dr. Erwin Pröll, HILFE IM EIGENEN LAND-Präsidentin Sissi Pröll, Moderator Claudio Sunk, Schauspieler und Autor Michael Schottenberg, Unternehmerin Irene Ströck, HILFE IM EIGENEN LAND-Bundesleiterin Elfriede Straßhofer, 2. Präsident des NÖ Landtages Karl Moser, BR Doris Berger-Grabner, Bgm. Patrick Strobl, Bgm. Gerlinde Schwarz, Bgm. Margit Straßhofer u.v.m.