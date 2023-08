Choral trifft auf Opernarien: Benefizkonzert in Heiligenkreuz

Am 10. September 2023 findet in der Stiftskirche in Heiligenkreuz eine Premiere statt: Lateinischer Choral trifft auf Opernarien. Staatsopern-Bariton Clemens Unterreiner und die Choralschola des Zisterzienserstiftes Heiligenkreuz veranstalten ein großes Benefizkonzert mit dem Titel „Wie im Himmel, so auf Erden“.

Pater Raphael Statt OCist, „Künstlermönch“ aus Heiligenkreuz und Leiter der Schola, erklärt die Konzeption: „Wir haben vier große Themengebiete definiert – Lobpreis, Schöpfung, Gebet und Maria. Aus dem reichen Schatz der gregorianischen Choräle haben wir dann eine Auswahl bestimmt, um die herum Kammersänger Unterreiner seine Arien und Lieder ausgewählt hat.“ Von Franz Schubert

bis Richard WagnerDabei sind bekannte Stücke wie das Ave Maria von Franz Schubert oder der Abendstern aus dem Tannhäuser von Richard Wagner. „Es ergibt sich ein wunderbarer Dialog zwischen der Schola und mir, aber auch zwischen uns und dem Publikum – und das alles in der prachtvollen Kirche“, schwärmt Unterreiner, für den es auch der erste öffentliche Auftritt als neu ernannter Kammersänger sein wird. Und: „Es ist eine Freude und eine Ehre, hier in dieser wunderbaren Kirche aufzutreten und mit Orgelbegleitung Gebete aus der Opernliteratur zu singen.“

Die Erlöse des Benefizkonzerts in der Stiftskirche Heiligenkreuz gehen zur Hälfte an das Projekt „Hilfstöne“ von Clemens Unterreiner – und werden hier im Besonderen für musikalische Therapie für Demenzkranke verwendet. Die andere Hälfte geht nach Neuzelle, dem Klosterneubau im Südosten von Brandenburg im Landkreis Oder-Spree in Ostdeutschland.

Mit einer Mindestspende von 50 Euro kann man bei diesem außergewöhnlichen Konzert dabei sein. Nähere Informationen gibt es unter www.stift-heiligenkreuz.org.