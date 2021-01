„Wetterbeobachtun gen gehören seit jeher zu den Interessensgebieten der Mönche. Vor allem Extreme wurden in Chroniken, in diversen Tagebüchern der Äbte oder von Patres vermerkt – und das, bevor es regelmäßige Aufzeichnungen gab“, erläutert Stiftsarchivar und Historiker Andreas Gamerith.

Im Zisterzienserstift Zwettl befindet sich eine der ältesten Wettermessstationen Österreichs. Am 11. Februar 1929 wurde hier auch die österreichweit tiefste je in einer bewohnten Region gemessene Temperatur aufgezeichnet: minus 36,6 Grad.

Seit dem 12. Jahrhundert befassen sich die Ordensleute mit den Wetterphänomenen, seit einigen Jahren werden die Daten von der Messstation automatisch zur Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) nach Wien übermittelt. Systematische und standardisierte Klimabeobachtungen und -messungen gibt es seit dem Ende des 19. Jahrhunderts. Das Archivinventar führt dazu Tabellen und Aufzeichnungen.

Seit 1883 sind der ZAMG die Temperaturaufzeichnungen in Zwettl bekannt, ab den 1930er-Jahren wurden andere Werte wie etwa Niederschläge notiert. Zwettl gilt als eine der ältesten der 280 österreichweiten Messstationen. Die Älteste ist ebenfalls in einem Stift, nämlich in Kremsmünster. 2007 wurde die Zwettler Station auf den neuesten Stand gebracht. Hochsensible automatische Messgeräte liefern heute die Daten an die Wetterzentralanstalt ZAMG.

Dennoch bleiben für einen Wetterbeobachter vor Ort noch einige Phänomene mit dem Auge zu eruieren: die Bewölkung und ihre Dichte, die Sichtweite, Gewittertätigkeit oder optische Wetterphänomene. Diese werden monatlich gemeldet.