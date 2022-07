„Ausg´steckt is“ beim Weingut Andreas Ott in Hagenbrunn

Werbung

Das Zusammentreffen finde in einem „besonderen Jubiläumsjahr für Niederösterreich“ statt, betonte sie: „Wir feiern heuer 100 Jahre Niederösterreich – das bedeutet 100 Jahre dynamische Entwicklung von einem reinen Agrarland zum Agrarland Nummer eins, zum Wirtschafts- und Wissenschaftsland, Tourismus- und Kulturland.“

In diesem Jubiläumsjahr wolle man in den Mittelpunkt stellen, was Niederösterreich ausmache, so die Landeshauptfrau: „Wir pflegen das Miteinander und unsere Traditionen, so auch unsere Weinkultur. Der niederösterreichische Wein ist nicht nur wichtiger Botschafter unseres Bundeslandes, sondern aus der internationalen Weinelite nicht mehr wegzudenken.“

Bei Weinspezialitäten und regionalen Schmankerln waren nicht nur die andauernden Herausforderungen wie die Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg mit seinen drastischen Folgen Thema, sondern auch der Niederösterreichische Kultursommer mit seinen Highlights, dem Theaterfest und dem beliebten Wein-Kultur Event „Kultur bei Winzerinnen und Winzern“. Man befinde sich gerade in einer Zeit, „in der die Herausforderungen nicht weniger werden, sondern mehr“, betonte Mikl-Leitner: „In so einer Zeit sind die Gespräche und das Zusammenkommen eine Kraftquelle für die weitere Entwicklung unseres Landes.“