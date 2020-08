Gipfelerlebnisse und die Erfahrung spiritueller Höhe liegen oft nahe beisammen: Ein Umstand, auf den die christlichen Kirchen in Österreich mit eigenen seelsorglichen Angeboten für Wanderer, Bergsteiger und Naturfreunde reagieren. Die 69. Messe beim Gipfelkreuz des 1.893 Meter hohen Ötschers wurde am vergangenen Sonntag gefeiert. Zu sehen im Youtube-Kanal „Pfarrer Trondl“.

Zentrales Motto bei den Bergmessen ist die Auszeit vom Alltag, verbunden mit einem bewussten Blick auf die Schöpfung. Daher hier einige weitere Termine am Berg:

In der Pfarre St. Michael am Bruckbach wird bereits seit 1975 bei der Hubertuskapelle am Rastberg zwischen Pfingsten und Mitte September jeden Sonntag eine Bergmesse gefeiert, wie Pfarrer P. Laurentius Resch berichtet. Am Gottesdienst nehmen immer 20 bis 140 Gläubige teil.

Am Hochparz gibt es am 8. August, 19 Uhr, eine Bergmesse. Abmarsch ist um 18.30 Uhr beim Dorfplatz in Großheinrichschlag.

Mitte August veranstaltet die Betriebsseelsorge Traisental eine einwöchige Hüttenwanderwoche mit der Bibel. Auf dem „Weg des Buches“ marschieren die Teilnehmer von Schladming nach Süden.

Am 6. September laden die Pfarre Annaberg und der Musikverein um 10.30 Uhr zur Bergmesse. Ort ist der Tirolerkogel/ Annarotte.

Eine Woche später, am 13. September, 9.30 Uhr, wird die 47. Bergmesse in Rabenstein bei der Josef-Franz-Hütte (Röhrenbach 19) gefeiert.

Eine bereits herbstliche Bergmesse wird am 13. Oktober, 13 Uhr, von der Pfarre St. Valentin begangen – und zwar in St. Michael/Bruckbach.