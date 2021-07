So verwundere es nicht, dass der Familienverband seit 2002 gerade dieses Erfolgsrezept in der Kinderbetreuung, das für alle eine Win-Win-Situation bedeute, indem sie auch älteren Menschen eine sinnvolle Tätigkeit im Alter bzw. in der Pension ermöglicht, durch die Etablierung eines Omadienstes umgesetzt hat.

Seitdem war der Omadienst stetig am Wachsen, immer mehr Menschen wünschen sich eine Leihoma zur Kinderbetreuung, um Beruf und Familie in ihrem Alltag bestmöglich vereinen zu können. Denn nicht jeder habe die Oma oder den Opa in der Nähe. Auch Organisationen wie Frühe Hilfen oder das Entlassungsmanagement der Kliniken nehmen das Angebot des Omadienstes immer wieder in Anspruch.

Corona-bedingt war der beliebte Omadienst zuletzt schwierig, daher wolle man jetzt umso mehr durchstarten, so Furley.

Bei Interesse kann man sich beim Familienverband als Leihoma bewerben.