„Wir geben den Menschen die Möglichkeit und Freiheit, jenen Tätigkeiten nachzugehen, die sie von Herzen gerne tun – aber ohne Druck“, erzählt der Betriebsseelsorger im Oberen Waldviertel, Kar Immervoll. Viele schwer vermittelbare Menschen haben dank ihm und dem dichten Netzwerk, das er und sein Team geschaffen haben, einen Job gefunden. Am ersten September geht er nun in Pension.

„Als ich begonnen habe, gingen 1983 allein in der Textilindustrie 2.000 Arbeitsplätze in Heidenreichstein verloren. Wir sind auf diese Menschen zugegangen, indem wir viele Beschäftigungsprojekte verwirklicht haben“, erinnert sich Immervoll. Dieser Weg ging dann weiter. „Wir haben in den letzten 37 Jahren hunderte Jobs geschaffen für Menschen, die ganz schwer vermittelbar sind“, berichtet Immervoll.

Heute habe sich die Situation verschärft und zugespitzt. Immervoll: „Früher kamen die Jugendlichen leichter in Unternehmen unter. Durch die Corona-Krise ist die Jugendarbeitslosigkeit um hundert Prozent gestiegen. Schwer Vermittelbare sind heute praktisch chancenlos. Und das geht in die nächsten Generationen über.“

Der Beruf des Betriebsseelsorgers kann erlernt werden – so gibt es eine gesamtösterreichische Ausbildung, für die Immervoll auch nach seiner Pensionierung noch tätig sein wird. „Die Tätigkeit in der Betriebsseelsorge heute ist komplex. Man braucht ein Team, in das jeder verschiedene Kompetenzen einbringt: vom Vereinsrecht über Soziologie bis hin zur Ökonomie. Es braucht ein großes Konglomerat an Wissen“, sagt Immervoll.