privat Franz Kolland

NÖN: Wie hat sich das Durchschnittsalter in Niederösterreich seit 1970 verändert?

Franz Kolland: Wir sehen in NÖ einen steten Anstieg der Lebenserwartung seit 50 Jahren. Gründe dafür sind der starke Rückgang der Säuglingssterblichkeit und eine bessere medizinische Versorgung. In den OECD-Staaten zeigt sich seit etwa fünf Jahren eine Differenzierung, und zwar dahingehend, dass einige Staaten eine unerwartete Abflachung im Anstieg der Lebenserwartung aufweisen. Diese Veränderung lässt sich hier nicht belegen.

Gibt es in NÖ Bezirke, in denen das Durchschnittsalter besonders hoch oder niedrig ist?

Kolland: Die Lebenserwartung ist abhängig von der sozialen Lage, also vom ökonomischen oder dem Bildungsstatus. In urbanen Lebensräumen findet sich zumeist eine höhere Lebenserwartung, was damit zusammenhängt, dass die Bevölkerung über eine höhere Bildung und über durchschnittlich höhere Einkommen verfügt.

Welche Herausforderungen bringt die alternde Gesellschaft in Niederösterreich mit sich?

Kolland: Der Rückgang der Geburtenrate bei gleichzeitigem Anstieg der Lebenserwartung führt zu neuen Herausforderungen in der Betreuung und Pflege älterer Menschen. Das familiäre Betreuungs- und Pflegepotenzial sinkt. Es braucht also mehr extrafamiliale Unterstützung. Außerdem hat der Zuwachs an älteren Menschen auch einen Einfluss auf den Arbeitsmarkt. Stark nachgefragt werden Personen in sozialen und Gesundheitsdienstleistungen.