Bewegend ISTA-Forscher entdeckt Neuheit in Genforschung

D avid Brückner forscht am Institute of Science and Technology (ISTA) in Klosterneuburg mit physikalischen Prinzipien in biologischen Systemen. In der Genforschung hat er nun etwas Neues entdeckt: Erbgut muss zum Ablesen in Bewegung bleiben.

Gene werden vom DNA-Strang abgelesen, um die darauf gespeicherten Information dazu zu nutzen, Produkte wie lebenswichtige Proteine herzustellen. Zum Ablesen braucht es Steuerelemente, die oft aber weit entfernt von jenen Genen liegen, deren Ablesen sie vorantreiben. Das verhindert jedoch nicht eine enge Beziehung zwischen den beiden, weil das Erbgut dicht gepackt und ständig in Bewegung ist, sagt der niederösterreichische Physiker David Brückner: „Die Kommunikation über große Entfernungen ist viel besser, als man dachte, weil sich das System ständig in einem fließenden und dynamischen Zustand befindet“. Die Studie ist im Fachmagazin „Science“ erschienen. Brückner, der am Institute of Science and Technology Austria (ISTA) in Klosterneuburg forscht, untersuchte mit physikalischen Modellen Bewegungsdaten von Steuerelementen (Enhancern) auf den Chromosomen (Erbgutträgern) und den Startregionen (Promotoren) unmittelbar vor jedem Gen. Diese Daten wurden von Wissenschaftern der Universität Princeton (USA) aufgenommen. Sie markierten dazu in Zellen von Fruchtfliegen Enhancer grün und Promotoren blau fluoreszierend. Zusätzlich leuchtete jede abgelesene Vorlage (mRNA) für einen Eiweißstoff rot. Der NÖ-Physiker fand heraus, dass man die zufälligen Bewegungen der Enhancer und Promotoren mit einer Kombination zweier Modelle optimal beschreiben kann: Die Durchmischung würde durch das sogenannte Rouse-Modell gut erklärbar, das jede beteiligte Komponente als elastische Feder darstellt. Die äußerst dichte Struktur der Erbgutträger sei wiederum von einem Modell namens „fractal globule model“ (Modell mit fraktalen Kugeln) passend abgebildet. Brückner kam durch die Analysen zu dem Schluss: „Aufgrund der dichten Packung und der schnellen Bewegung hängt die Bindung dieser beiden Genregionen viel weniger von ihrem Abstand entlang des Chromosoms ab, als bisher angenommen wurde“, wie es in einer Aussendung des ISTA heißt.