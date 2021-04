Dieses Jahr zum ersten Mal online. In der virtuellen Messehalle präsentieren sich zahlreiche Ausstellungen, ergänzt wird das Angebot durch ein „Online-Café“. Besucher und Besucherinnen können dabei in kleinerer oder größerer Runde in einzelnen Zoom-Räumen zu speziellen Themen austauschen. Auch ein virtuelles schwarzes Brett, auf dem Kontaktdaten und Informationen angebracht werden können, lädt zum Austausch ein.

Vorgestellt werden auf der Messe Projekte, Angebote und Initiativen, die in Bibliotheken in ganz Niederösterreich umgesetzt werden können und die tägliche Arbeit erleichtern sollen, wie zum Beispiel das derzeitige „click & collect“-System.

Schwerpunkt MINT und Workshop-Angebote

Das Programm im Online Cafés läuft von 10 bis 17 Uhr. Die drei parallel stattfindenden Themenblöcke umfassen Schwerpunkte wie Um- und Neubau, Öffentlichkeitsarbeit und Webauftritt von Bibliotheken. Im Rahmen des Online-Cafés werden außerdem Buchpakete für die teilnehmenden Bibliotheken verlost.

Thematisch dreht sich in diesem Jahr vieles um das Thema MINT – Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik. Gleichzeitig mit der Messe findet der MINT-Tag statt und zwar mit den Referentinnen Renate Habinger und Barabara Schwarz aus dem Kinderbuchhaus sowie Reinhard Ehgartner vom Österreichischen Bibliothekswerk.

Anmeldung zur Messe unter: https://www.treffpunkt-bibliothek.at/AnmeldungBiblioaktiv2021

Mehr Informationen unter https://www.treffpunkt-bibliothek.at/termin/biblio-aktiv-fachmesse-inklusive-mint-tag/ . Dort werden am Freitag auch die Videos der Ausstellenden freigeschalten.

Die Anmeldung zum MINT-Tag findet separat per Email über k.hoemstreit@komm-bib.at statt.